Розпочато конкурс на 4 посади незалежних членів наглядової ради “Енергоатому”

Розпочато конкурс на 4 посади незалежних членів наглядової ради АТ «НАЕК «Енергоатом» – за затвердженими Номінаційним комітетом вимогами до кандидатів та критеріями оцінювання, повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Впродовж наступних десяти днів – з 25 листопада до 4 грудня 2025 року – кандидати можуть подати пакет документів українською та англійською мовами.

Подаватися можуть українські та іноземні фахівці з досвідом керівної роботи – в енергетиці та ядерній енергетиці, на ринках електроенергії, у фінансах, аудиті, управлінні ризиками, комплаєнсі та корпоративному управлінні, які відповідають вимогам незалежності й мають бездоганну ділову репутацію.

Далі – оцінка документів, співбесіди за участі рекрутингового агентства, перевірка доброчесності, формування короткого списку та фінальні інтерв’ю Номінаційним комітетом, який і визначить переможців за прозорою та відкритою процедурою, узгодженою спільно з міжнародними партнерами.

“Цей конкурс вже практичний результат спільного плану з країнами G7 щодо перезапуску корпоративного управління в «Енергоатомі», який ми узгодили наприкінці минулого тижня. Про його реалізацію ми також системно інформуємо ЄК та МВФ та інших ключових партнерів. І разом формуємо новий склад наглядової ради за повною, відкритою та конкурентною процедурою”, – повідомив Соболев.

Як зазначив міністр, паралельно йде реалізація урядового плану оновлення наглядових рад у ключових енергетичних компаніях та разом із партнерами проводиться оцінка й аудит їхньої діяльності.

“Вдячні партнерам з країн G7 за їх підтримку та готовність долучатися до перезавантаження системи корпоративного управління «Енергоатому» та інших державних підприємств”, – написав Соболев.