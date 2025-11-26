Київ. Скасована прем’єра
Розпочато конкурс на 4 посади незалежних членів наглядової ради "Енергоатому"

Впродовж десяти днів – з 25 листопада до 4 грудня 2025 року – кандидати можуть подати пакет документів. 

Розпочато конкурс на 4 посади незалежних членів наглядової ради “Енергоатому”
Міністр економіки Олексій Соболев
Фото: Мінекономіки

Розпочато конкурс на 4 посади незалежних членів наглядової ради АТ «НАЕК «Енергоатом» – за затвердженими Номінаційним комітетом вимогами до кандидатів та критеріями оцінювання, повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев. 

Впродовж наступних десяти днів – з 25 листопада до 4 грудня 2025 року – кандидати можуть подати пакет документів українською та англійською мовами.

Подаватися можуть українські та іноземні фахівці з досвідом керівної роботи – в енергетиці та ядерній енергетиці, на ринках електроенергії, у фінансах, аудиті, управлінні ризиками, комплаєнсі та корпоративному управлінні, які відповідають вимогам незалежності й мають бездоганну ділову репутацію. 

Далі – оцінка документів, співбесіди за участі рекрутингового агентства, перевірка доброчесності, формування короткого списку та фінальні інтерв’ю Номінаційним комітетом, який і визначить переможців за прозорою та відкритою процедурою, узгодженою спільно з міжнародними партнерами. 

Цей конкурс вже практичний результат спільного плану з країнами G7 щодо перезапуску корпоративного управління в «Енергоатомі», який ми узгодили наприкінці минулого тижня. Про його реалізацію ми також системно інформуємо ЄК та МВФ та інших ключових партнерів. І разом формуємо новий склад наглядової ради за повною, відкритою та конкурентною процедурою”, – повідомив Соболев.

 Як зазначив міністр, паралельно йде реалізація урядового плану оновлення наглядових рад у ключових енергетичних компаніях та разом із партнерами проводиться оцінка й аудит їхньої діяльності. 

“Вдячні партнерам з країн G7 за їх підтримку та готовність долучатися до перезавантаження системи корпоративного управління «Енергоатому» та інших державних підприємств”, – написав Соболев. 

  • Після корупційного скандалу в "Енергоатомі" його наглядову раду розпустили. Уряд доручив аудиторам провести перевірку діяльності. Мінекономіки у двотижневий термін доручили подати на затвердження новий склад наглядової ради.
