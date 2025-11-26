СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Укренерго: завтра у всіх регіонах України діятимуть графіки відключень світла

Графіки погодинних відключень діятимуть від 0,5 до 2,5 черг.

Укренерго: завтра у всіх регіонах України діятимуть графіки відключень світла
Фото: EPA/UPG

Завтра, 27 листопада, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це інформує НЕК "Укренерго".

Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Графіки погодинних відключень — з 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 2,5 черг;

Графіки обмеження потужності для промислових споживачів — з 00:00 до 23:59.

"Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. "Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", — наголошують в енергокомпанії.

В "Укренерго" наголошують: "коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо".
