Служба зайнятості: бізнес отримав 300 млн гривень за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю

Із серпня 2023 року Державна служба зайнятості допомагає роботодавцям працевлаштовувати ветеранів та ветеранок з інвалідністю внаслідок війни, а також всіх інших людей з інвалідністю, які прагнуть працювати. За цей час понад 3,5 тисячі працедавців скористалися програмою компенсації витрат на облаштування інклюзивних робочих місць.

За даними відомства, завдяки цьому створені умови для роботи 4 134 працівників. З них 379 осіб – з І групою інвалідності.

Загальна сума компенсаційних виплат на облаштування робочих місць людей з інвалідністю вже перевищила 300 млн гривень, з яких цього року профінансовано вже понад 167 млн грн.

Найактивнішими учасниками програми були роботодавці у Київській області, тут 590 підприємств створили інклюзивні робочі місця для своїх працівників. Також дуже затребуваною є така послуга Служби зайнятості у Черкаській області – 567 та у столиці – 352.

Середній розмір виплат складає 78 тис. грн. Отримати компенсацію можуть усі роботодавці, які створюють нові робочі місця для людей з інвалідністю.

На компенсацію також можуть розраховувати роботодавці, які облаштовують робочі місця працівникам-ветеранам з інвалідністю, що повернулися після демобілізації на своє робоче місце. Фінансування на облаштування власного робочого місця можуть отримати й ФОП або самозайняті особи з інвалідністю I та II груп, у тому числі ветерани та ветеранки, які розпочали діяльність після звільнення з військової служби.

В цьому році, максимальна компенсація для осіб з інвалідністю І групи – 120 тис. грн, що еквівалентно 15 мінімальним заробітним платам. Для ІІ групи ця сума складає до 80 тис. грн., або 10 мінімальних заробітних плат.

Роботодавець може подати заяву на таку виплату впродовж 180 днів з дати працевлаштування/повернення на роботу людини або з дати державної реєстрації ФОП особи з інвалідністю та облаштування інклюзивного робочого місця.

Заявка на компенсацію витрат подається онлайн на порталі «Дія» або офлайн у центрі зайнятості. Рішення про надання такої виплати приймається впродовж 10 робочих днів, а кошти за облаштування робочого місця надходять на рахунок роботодавця впродовж 5 робочих днів після схвалення заяви.

Найчастіше компенсаційні виплати за облаштування робочих місць людей з інвалідністю покривають витрати на придбання: