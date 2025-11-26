«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Уряд спрямовує 609 млн грн на фінансування програми єВідновлення

Близько 9 тисяч українських родин отримають компенсацію на ремонт житла пошкодженого внаслідок російської агресії.

Уряд спрямовує 609 млн грн на фінансування програми єВідновлення
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко
Фото: Телеграм прем'єр-міністра України

Уряд спрямовує 609 млн грн Міністерству розвитку громад на фінансування ремонту житла українців, пошкодженого внаслідок російської агресії.

Про це повідомляє Прем'єр міністерка України Юлія Свириденко.

"Сьогодні Уряд спрямовує 609 млн грн Міністерству розвитку громад на фінансування програми єВідновлення. Це кошти, які дозволять сім’ям відремонтувати свої домівки. Ми послідовно відновлюємо житло, зруйноване війною, і розширюємо можливості програми єВідновлення, щоб допомога надходила швидше", – зазначає глава уряду.

Також  Уряд спростив порядок отримання компенсацій за програмою єВідновлення для житла у спільній власності. 

"Тепер якщо один зі співвласників виїхав, не виходить на зв’язок або не бере участі в утриманні майна, це не блокуватиме отримання допомоги. Компенсацію зможе оформити інший співвласник – за спрощеною процедурою без зайвих затримок", – додає Свириденко.

Очільниця уряду додає, що це рішення дозволить людям швидше розпочати ремонт пошкодженого житла та повернути його до користування, навіть у ситуаціях, коли отримати згоду всіх співвласників було неможливо.

Загалом за програмою "єВідновлення" компенсації на відновлення пошкодженого житла в межах програми вже отримали понад 116 тисяч сімей.
