Для бізнесу запустять механізм компенсації воєнних ризиків для бізнесу

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила про старт нового державного механізму компенсації воєнних ризиків для українських підприємств.

За її словами, ініціатива охоплює як прифронтові регіони, так і бізнес по всій країні.

Підприємства з прифронтових територій зможуть отримати до 10 млн грн компенсації за пошкоджене або знищене майно внаслідок атак. Після фіксації збитків і подання документів до ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» держава відшкодовує частину втрат у межах встановленого ліміту.

Крім того, за моделлю, подібною до програми «5-7-9%», держава компенсує частину вартості страхових премій за договорами страхування від воєнних ризиків — щоб знизити тариф для бізнесу до 1%.

Свириденко пояснила, що, наприклад, якщо підприємство у Рівненській області страхує майно на 50 млн грн за ставкою 3%, держава покриє дві третини вартості страховки, але не більше 1 млн грн на рік.

Компенсації стосуються збитків від ракетних і дронових ударів, уламків ППО, пожеж, вибухів і ударної хвилі.

«Після виплати компенсації право вимоги до росії відшкодувати збитки переходить державі. Бізнес вимагав цього інструменту з перших місяців війни, адже без страхування воєнних ризиків неможливо планувати роботу й відновлення», — наголосила Свириденко.

Вона додала, що лише за останній рік атаки на об’єкти бізнесу зросли більш ніж утричі, тому фінансові гарантії є критично необхідними.