Без зволікань уряду: опалювальний сезон в Україні розпочнеться найближчими днями

Попри складні обставини, в Україні вже за кілька днів розпочнеться повноцінний опалювальний сезон.

Про це заявила міністерка енергетики України Світлана Гринчук під час спільного брифінгу з міністеркою економіки й енергетики Німеччини Катеріною Райхе, повідомляє Укрінформ.

За словами Гринчук, у багатьох регіонах уже подано тепло до об’єктів соціальної та критичної інфраструктури. Подальше підключення житлових будинків і громадських закладів залежатиме від середньодобової температури в кожному регіоні.

"Затягувань з боку уряду точно не буде", — запевнила очільниця міністерства, додавши, що уряд постійно координує дії з місцевими органами влади.

Очікується, що через зниження температури найближчими днями місцева влада ухвалюватиме рішення про старт опалювального сезону у своїх громадах.