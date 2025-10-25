Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Без зволікань уряду: опалювальний сезон в Україні розпочнеться найближчими днями

Уряд постійно координує дії з місцевими органами влади.

Без зволікань уряду: опалювальний сезон в Україні розпочнеться найближчими днями
Світлана Гринчук взяла участь у засіданні Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради
Фото: mev.gov.ua

Попри складні обставини, в Україні вже за кілька днів розпочнеться повноцінний опалювальний сезон. 

Про це заявила міністерка енергетики України Світлана Гринчук під час спільного брифінгу з міністеркою економіки й енергетики Німеччини Катеріною Райхе, повідомляє Укрінформ.

За словами Гринчук, у багатьох регіонах уже подано тепло до об’єктів соціальної та критичної інфраструктури. Подальше підключення житлових будинків і громадських закладів залежатиме від середньодобової температури в кожному регіоні.

"Затягувань з боку уряду точно не буде", — запевнила очільниця міністерства, додавши, що уряд постійно координує дії з місцевими органами влади.

Очікується, що через зниження температури найближчими днями місцева влада ухвалюватиме рішення про старт опалювального сезону у своїх громадах.
