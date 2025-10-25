Україна зірвала перезапуск Запорізької АЕС. Росія програла перший раунд, вирішальний бій попереду

ЗАЕС знову заживили від української енергосистеми. Станція місяць працювала на аварійних дизельних генераторах. За цей час під приводом загрози ядерної безпеки росіяни планували перепід'єднати окуповану АЕС до власної енергосистеми. План Кремля зірвався, Москві довелося йти на компроміс. Росія погодилася на тимчасове припинення вогню довкола ЗАЕС. Чому Москва пристала на пропозицію МАГАТЕ — невідомо, деталі переговорів не оприлюднили. Але Росія не планує поступатися: провокації продовжаться.

Фото: infoatom.news ЗАЕС

Що змусило росіян піти на припинення вогню

Від початку окупації у березні 2022 року Запорізька АЕС уже десять разів повністю залишалася без зовнішнього живлення. Але блекаут, що стався наприкінці вересня, є прецедентом у світовій історії ядерної енергетики. Ще жодна АЕС не працювала на аварійних дизельних генераторах цілий місяць. І єдина причина цієї небезпечної ситуації — росіяни.

З початку повномасштабного вторгнення українські енергетики 42 рази відновлювали з'єднання Запорізької АЕС з енергосистемою України. Загалом цих ліній було чотири, але росіяни їх перебили. Дві ще на початку окупації, третю навесні цього року і останню (Дніпровська на 750 кВ) наприкінці вересня, що й спричинило тривалий блекаут.

«Весь цей час безпека найбільшої в Європі атомної станції підтримувалася виключно роботою аварійних дизель-генераторів. Це створювало безпрецедентну загрозу ядерній та радіаційній безпеці не лише України, а й усього європейського континенту», — зазначає міністерка енергетики Світлана Гринчук.

Але у четвер, 23 жовтня, найпотужнішу лінію з'єднання на 750 кВ вдалося відновити, на черзі ще одна — «Феросплавна» на 330 кВ. Задля цього з початку тижня довкола ЗАЕС діяло тимчасове перемир'я: росіяни погодилися не обстрілювати територію. Пошкодження ЛЕП наприкінці вересня сталося на ділянці, яку тимчасово контролює Кремль. І ремонту перешкоджала саме Москва.

У Міненерго зазначили, що лише демілітаризація та повернення ЗАЕС під контроль України є запорукою ядерної безпеки.

Фото: МВС На території окупованої ЗАЕС

«Яка мета у росіян? Вони неодноразово про це казали. Росіяни хочуть запустити ЗАЕС і перевести її на вироблення електроенергії для окупованої території, і перепід'єднати у російську енергосистему. Вони від цієї мети не відмовилися», — каже колишній міністр енергетики Іван Плачков.

Фахівець додає: росіяни можуть знову спровокувати блекаут на станції, ударивши по з'єднанню з українською енергосистемою. Відтак Кремль може запропонувати МАГАТЕ схвалити те, що загарбана атомна станція має живитися саме із окупованої території. Це і стане першим етапом до перепідключення ЗАЕС до російської мережі, а потім і узагалі до перезапуску найпотужнішої станції Європи.

Режиму припинення вогню, відтак — ремонту ліній електропередачі, вдалося досягти після переговорів МАГАТЕ з росіянами та українською владою. Про зустрічі представників України та Росії не йшлося, це були паралельні процеси.

Офіційної інформації про ситуацію на ЗАЕС обмаль, тим паче про сам перемовний процес. У компанії «Енергоатом» від заяв утримуються, як і Держатомрегулювання та Офіс Президента. Натомість Міністерство енергетики лише констатувало факти: перемир'я довкола ЗАЕС діяло, лінії відновлюють.

«Про це не говорять офіційно, але, схоже, Україна застосувала найдієвіші санкції проти Росії — Збройні сили. І за деякими ознаками росіянам зараз нікуди підключати ЗАЕС. Усі ці підстанції на новій лінії, яку будували з грудня 2024 року, пошкоджені. Тому це такий примус Росії виконати законні вимоги України», — каже експертка з питань ядерної енергетики Ольга Кошарна.

Кремль не відмовся від перезапуску окупованої ЗАЕС

Про це можуть свідчити одразу кілька серйозних фактів. По-перше, росіяни досі продовжують перебудовувати енергомережі окупованої частини Запорізької, Херсонської та Донецької областей. Цей процес значно активізувався навесні цього року. Процес вдалося призупинити на початку літа, коли руйнувань зазнали важливі підстанції. Але згодом росіяни таки продовжити будівництво.

Фото: nytimes.com Супутниковий знімок від 22 травня, наданий Greenpeace, показує кілька нових опор та лінію електропередач на окупованій Україні

По-друге, тимчасово окуповані росіянами українські території стали глибоко енергодефіцитними. І Кремль не може по-іншому розв'язати цю проблему, саме тому й так чіпляється за ідею перезапуску ЗАЕС, яка зараз перебуває у стані холодного зупину. Тобто станція не генерує електроенергію назовні — в умовах бойових дій це найбезпечніший режим роботи.

«На мою думку, під час локального припинення росіяни ймовірно можуть спробувати зробити технічні можливості до підключення ЗАЕС до частини української мережі, яку вони контролюють і яка вже має зв'язок з російською. А далі знову почнеться шахова партія. Я боюся, щоб під цією завісою вони не зробили усі підготовчі робити», — припускає голова керівної ради Центру безпекових досліджень CENSS Вадим Черниш.

По-третє, росіяни прагнуть заробляти на продажі електроенергії із ЗАЕС. ЇЇ потужність складає 6 ГВ — це одна з найбільших станцій світу. Усі блоки Запорізької АЕС могли б покрити від третини до половини теперішньої потреби України у електроенергії.

Про приєднання до російської енергомережі поки що не йдеться, каже Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації. Проте за його даними, росіяни знову взялися за ремонт ліній електропередач на окупованих територіях, які були пошкоджені раніше. Найперше мова про ЛЕПи між Маріуполем та Мелітополем.

«Останніми днями росіяни намагалися переналаштувати нову підстанцію у Мелітополі», — додає Петро Андрющенко.

По-четверте, Кремль продовжує спроби легалізувати окупацію станції шляхом запровадження російських протоколів роботи. Це абсолютно незаконно і небезпечно, бо росіяни не мають ні відповідних знань, ні умінь. Атомна енергетика РФ значно застаріліша, ніж українська. Єдина структура, що може акредитовувати працівників для роботи на ЗАЕС чи схвалювати протоколи експлуатації — це Держатомрегулювання України.

Фото: “Енергоатом”

«Росатом намагається знайти новий персонал. Але станція — це неначе живий організм, ним нормально опікуватися можуть ті люди, які її знають. Єдиний безпечний режим роботи для ЗАЕС — це її повернення під контроль України. МАГАТЕ загалом дивно себе поводить протягом всього часу окупації. Росіяни постійно продукують нові вербальні ноти, де вони звинувачують Україну в постійних обстрілах ЗАЕС, що є брехнею. МАГАТЕ ані підтверджує, ані заперечує ці повідомлення, що впливає на ті країни, які схильні вірити Росії», — каже старша кампейнерка Greenpeace Україна Поліна Колодяжна.

Кремль продовжує гнути свою лінію і намагається тиснути на МАГАТЕ. Скажімо, росіяни активізували процес так званої переатестації персоналу станції, а ще знову затіяли кадрові перестановки. Також Кремль дав команду провести так зване ліцензування сховищ ядерного палива за законами Росії, що може свідчити про підготовку до перевантаження палива з реакторів у майбутньому.

«Це рішення — звичайна російська бюрократія. Росіяни живуть у своїй реальності. Усі реактори станції перебувають у режимі холодного зупину, ніякого вивантаження палива найближчим часом не може бути. Тому цей дозвіл — це виключно галочка у переліку документів, які накопичують окупанти», — вважає експерт з питань енергетики, директор спеціальних проєктів центру «Психея» Геннадій Рябцев.

Хто проштовхує ідею американського управління станцією

Росія намагається легалізувати окупацію Запорізької АЕС. У хід йдуть різні способи: шантаж, тиск, корупція. Але поки спроби Москви провалюються.

Тому Кремль намагається діяти ще хитріше. З початку вересня Москва активно і публічно просуває ідею спільного управління українською атомною станцією. Росіяни намагаються втягнути у цей процес США. У Кремлі переконують, що «побічно обговорювали ці питання» з американцями.

Фото: Telegram/НАЕК Енергоатом

Київ пропозицію Москви категорично відкидає. Станція є українською власністю і росіяни не мають жодного права розпоряджатися нею.

«У такому плані у кращому випадку ЗАЕС має видавати електроенергію на два боки. США керують станцією і за посередницьких зусиль того ж самого Віткоффа: половину генерації видають на контрольовану територію, іншу на окуповану», — пояснює Вадим Черниш.

У Білому домі офіційно ніколи не говорили про готовність працювати на ЗАЕС спільно з росіянами. Хоча у Вашингтоні не виключали можливості управління станцією фахівцями зі США. Натомість американські медіа ще навесні повідомляли про готовність Вашингтона оголосити територію довкола ЗАЕС нейтральною зоною. А втім, офіційно такий план ніхто так і не обговорював. Згодом і у Москві заявили: передавати контроль над окупованою атомною станцією інших державах не хочуть.

«Тоді США бути зацікавлені в ЗАЕС через додаткову потребу у електропостачанні для видобутку корисних копалин. Але яка ситуація зараз — незрозуміло. Я не думаю, що це якимось чином пов'язано з тим, що Росія видає на станції свої незаконні ліцензії. Немає ознак активізації такої ідеї», — каже Поліна Колодяжна.

Стратегічний інтерес Білого дому у ситуації із окупацією Запорізької АЕС все ж є. Чотири блоки станції (із шістьох) завантажені американським ядерним паливом. Інтелектуальне право на ресурс та технології його виробництва захищені законодавством США. І у Вашингтоні точно не зацікавлені, щоб ці технології отримали росіяни.