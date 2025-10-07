Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити

ЄС стурбований, США мовчать, МАГАТЕ залишається беззубою. А очільник організації літає до Москви на пропагандистські заходи. Дипломатія не допомагає, але є інший спосіб зупинити Росію.

Москва піднімає ставки — прагне спровокувати паніку і скористатися моментом. Зокрема, відкрито погрожує бити по українських атомних станціях. А місія МАГАТЕ звітує про серію вибухів приблизно за кілометр від окупованої Запорізької АЕС .

Москва почала велику гру, на кону найпотужніша атомна станція Європи. Кремль хоче спочатку підключити Запорізьку АЕС до власної енергосистеми, а потім відновити її роботу, що створить величезні ризики для всього континенту.

Суто російська провокація

Уже третій тиждень найпотужніша атомна станція Європи працює на дизельних генераторах. 23 вересня після обіду росіяни відключили окуповану Запорізьку АЕС від української енергетичної системи.

Фото: EPA/UPG Окупована ЗАЕС

Такої критичної ситуації на українських атомних станціях ще не було. Через росіян на ЗАЕС уже кілька разів виникали блекаути, найдовший тривав два з половиною дні.

«У нормальній роботі, до повномасштабної війни, це було десять ліній електропередач, які з’єднували українську енергосистему із Запорізькою АЕС. Після окупації довелося їх відключати: або вони були зруйновані, або їх не можна було експлуатувати», — пояснює міністерка енергетики Світлана Гринчук.

До травня 2025-го Запорізька АЕС працювала на двох ЛЕП. Проте одну — «Феросплавну-1» (330 кВ) — пошкодили російські обстріли, Москва не дозволила відремонтувати її. Відтоді атомна станція живилася лише через лінію «Дніпровська» (750 кВ).

У вересні Москва вирішила діяти ще радикальніше: відключила ЗАЕС від останньої високовольтної ЛЕП, на станції стався вже десятий блекаут. Відтак увімкнулися аварійні дизель-генератори. У Кремлі звинуватили Збройні сили в пошкодженні лінії, що з'єднувала Запорізьку АЕС з енергосистемою України.

Українська влада спростувала абсурдні закиди. У Енергоатомі повідомили: на території під контролем ЗСУ високовольтна лінія на 750 кВ справна, тож станцію можна будь-якої миті підключити до неї. Але росіяни не хочуть робити це і знову взялися за ядерний шантаж не лише України, а й усього світу.

«Місце пошкодження — це район Запорізької ТЕС, це лівий берег річки Дніпро, тимчасово окупована територія», — каже голова Держатомрегулювання Олег Коріков.

Фото: Главком Голова Держатомрегулювання Олег Коріков

Росія нахабно бреше, свідчать дані розслідування організації Greenpeace. Фахівці проаналізували високоякісні супутникові світлини і констатували: в місцях розташування опор немає слідів обстрілів чи будь-яких інших атак. Тобто пошкодження ЛЕП можуть бути лише дрібними, їх можна легко усунути. Тому відключення станції від живлення — це російська провокація, додають у Greenpeace.

Минулого тижня один дизель-генератор на ЗАЕС поламався, повідомив президент Володимир Зеленський. А запасів палива на станції було на десять днів. Утім, схоже, росіяни не планують під'єднувати станцію до стабільної мережі найближчими днями — і блекаут триватиме.

«Вони підвезли на станцію великі запаси палива для генераторів, щоб ЗАЕС далі працювала в такому режимі. Думаю, що згодом ми почуємо від Кремля чи МАГАТЕ заяву про якусь суперзагрозу. Яку можна здолати лише підключенням станції до російської мережі. Я вважаю, що МАГАТЕ дуже добре розуміє, що відбувається», — стверджує директор Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Фото: Енергоатом

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) знову підкреслює свою так звану нейтральність. У організації заявили, що жодна сторона «не виграє від ядерної аварії». На ЗАЕС постійно перебуває спеціальна місія організації, але росіяни не дозволяють її фахівцям вільно пересуватися станцією.

«МАГАТЕ — це несилова структура. От реально, що вони можуть? Організація фінансується, зокрема, і Росією. Нинішній керівник обраний за квотою, де були голоси РФ. МАГАТЕ досі не зробила суттєвої заяви, яка засуджувала б російську агресію. Я впевнений, тільки-но буде нагода для них сказати, що єдиний спосіб зберегти безпеку станції — це підключення до російської мережі, МАГАТЕ це зробить», — вважає економіст Олег Пендзин.

Володимир Зеленський назвав позицію Міжнародного агентства з атомної енергії «слабкою». І цим вдало користується Росія, додав президент.

Росіяни окупували Запорізьку АЕС у березні 2022 року. Станція є однією з найбільших у світі. Вона налічує шість блоків по 1000 МВт потужності кожен. Зараз ЗАЕС не генерує електроенергію на зовні, станція перебуває у стані холодного зупину. На час тимчасової російської окупації це найбезпечніший режим роботи станції.

Фото: EPA/UPG

Попри те, що ЗАЕС не виробляє електроенергію, її блоки таки потребують постійного охолодження.

«Має бути жорсткий тиск на Росію як з боку МАГАТЕ, так і гендиректора Гроссі, так і з боку усієї міжнародної спільноти. Це не жарти, це серйозна ситуація, яка загрожує величезній кількості людей», — каже міністерка енергетики України Світлана Гринчук.

Що замислила Москва

Росія хоче приєднати Запорізьку АЕС до своєї енергетичної мережі. Відтак Кремль прагне перезапустити станцію і вивести її з режиму холодного зупину. Про плани Москви повідомило Міністерство закордонних справ України. При цьому РФ немає ні кваліфікованих фахівців, ні спеціальних експлуатаційних дозволів. У МЗС закликали МАГАТЕ забезпечити доступ українських ремонтних бригад до ЛЕП, що до кінця вересня з'єднувала ЗАЕС з українською енергетичною мережею.

До перезапуску Запорізької АЕС Росія готується вже кілька місяців і не приховує цього. На початку червня Кремль офіційно повідомив МАГАТЕ про намір відключити станцію від української енергомережі. А вже у вересні росіяни знову відправили організації повідомлення про початок процесу. Місяць тому на станцію приїздив Сергій Кирієнко, заступник голови адміністрації Путіна. Окупаційна російська адміністрація пообіцяла, що до кінця року ЗАЕС стане частиною енергетичної мережі РФ.

Фото: сергій аксьонов / Telegram Візит самопроголошеного «глави» Криму Аксьонова та перший заступник глави адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка на окуповану Запорізьку АЕС у 2022 році

«Так росіяни хочуть продемонструвати, що вони не мають планів йти з окупованих територій. І ще це величезні гроші — шість потужних енергоблоків», — каже Олег Пендзин.

Дизельні генератори можна використовувати лише для аварійного живлення ЗАЕС, пояснюють у «Енергоатомі». Якщо вся техніка зупинеться, то це може призвести до втрати контролю над ядерним об'єктом.

Ситуація й справді небезпечна, але не потрібно піддаватися паніці, вважає Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова. Фахівець пояснює: Росія намагається залякати світ потенційною ядерною катастрофою. І паралельно підключити ЗАЕС до своєї енергетичної мережі.

«Немає ніякої загрози аварії на станції, яка б хоч приблизно нагадувала ту, що відбулася на Фукусімі чи ЧАЕС. Не існує таких прецедентів у світовій практиці, щоб на непрацюючих довгий час реакторах сталася серйозна аварія, що несла б загрозу людям та природі», — розповів Володимир Омельченко.

Подібної думки і Михайло Шустер, колишній співробітник Запорізької АЕС. Він вважає, що навіть якщо усі генератори та мобільні установки зупиняться, то «станції нічого не буде».

Фото: EPA/UPG

З вересня 2022 року станція не генерує електроенергію, тобто у ядерному паливі не відбувається ланцюгова реакція. А саме під час цього процесу виділяється висока температура та утворюється значний тиск, пояснює радіобіологиня Олена Паренюк. Експертка додає: у стані холодного зупину ЗАЕС фактично перетворилася на сховище ядерного палива. І його охолодження у такому стані потребу значно менше води.

На майданчику ЗАЕС натепер знаходяться понад два десятки різного типу генераторів, розповідає Ольга Кошарна, незалежна екпертка з ядерної енергетики. Вона зазначила: цю техніку Україна оновила саме після аварії на АЕС у японській Фукусімі. Достатнього одного генератора, щоби повністю забезпечити один атомний блок.

«З точки зору радіаційної безпеки — поки все добре. Але йде війна нервів. Пошкодження лінії відбулося за півтора кілометри від ЗАЕС, цю територію контролюють росіяни. Я впевнена, що ЗСУ не обстрілюють ЗАЕС», — вважає Ольга Кошарна.

Експертка додала, ймовірно вже цього року росіяни намагатимуться запустити принаймні один блок ЗАЕС. Для цього вони замовили виготовлення потужної помпової станції для перекачування води із приток Дніпра.

Фото: uacrisis.org Ольга Кошарна

Перезапуск — це і серйозна загроза для ЗАЕС. По-перше, Росія не має фахівців, які зможу безпечно управляти станцією. По-друге, до кінця незрозумілий технічний стан обладнання. По-третє, для робочого режиму станції замало води, це наслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.

І без того через російську окупацію на ЗАЕС уже порушено шість із семи головних принципів ядерної безпеки. Як заявляли у МАГАТЕ, мовиться про радіаційний контроль, роботу каналів зв'язку, фізичну цілісність, працездатність обладнання, надійне електроживлення та відсутність фізичного чи психологічного тиску на персонал.

На план з поступового перезапуску Запорізької АЕС мали б і реагувати США. Чотири блоки станції завантажені американських ядерним паливом. Інтелектуальна власність на нього захищається законом, але Білий дім Дональна Трампа самоусунувся від ситуації із ЗАЕС.

Росія продовжує підвищувати ставки і відверто погрожує бити по українських атомних станціях. Подібне росіяни вже говорили торік і атакували високовольтні підстанції довкола АЕС, чим спричиняли зупинки блоків. Аварій вдавалося уникнути завдяки професійності українських атомників.

Фото: EPA/UPG

МАГАТЕ не допоможе, але рішення є

Ще торік росіяни розпочали перебудовувати енергетичні мережі окупований українських територій. Йдеться про понад 200 км ЛЕП поміж підстанціями довкола Маріуполя та Мелітополя. Саме ці лінії і мають приєднати окуповану ЗАЕС до енергомережі РФ. Роботи розпочали ще у грудні 2024-го, а піку вони досягли навесні цього року.

Але тоді плани Росії зруйнували Збройні сили України. Серія вибухів пролунала на низці об'єктів, які будували росіяни. Вдалося знищити кілька підстанцій (зокрема, біля Мелітополя та Молочанська) і повалити деякі опори ЛЕП.

Це загальмувало росіян, але не зупинило остаточно. Бо команду перепідключити Запорізьку АЕС дали напряму з Кремля. Схоже, Москва на цей раз підготувалася краще.

Росіяни таки зуміли звести нові лінії електропередач з боку окупованих територій та відключили ЗАЕС від останнього з’єднання з українською енергомережею. Паралельно Кремль наказав облаштувати систему водопостачання для охолодження реакторів. В організації Greenpeace вважають, що це і є фінальний етап у російському плані перезапуску станції.

До всіх цих подій додається ще одна: очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі їздив до Росії на Всесвітній тиждень атомної енергії і там неприховано лестив Москві. Цей візит відбувся вже після того, як ЗАЕС залишилася без живлення від української енергомережі.

Фото: EPA/UPG Представник 'Росатому' Ренат Корчма та гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі на ЗАЕС, 29 березня 2023

«Російська державна корпорація “Росатом”, звичайно, не є нейтральним технічним гравцем. Вона є невід'ємною частиною військово-промислового комплексу Росії та прямим інструментом окупації. Її представники вдають, що керують об'єктом (ред. - ЗАЕС), перешкоджають доступу МАГАТЕ та тиснуть на український персонал», — пояснює постійний представник України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві Євгеній Цимбалюк.

Кремль вже має досвід перепідключення загарбаних енергетичних об'єктів, хоч і не таких потужних та небезпечних. З травня Запорізька ТЕС (що входила до комплексу АЕС) більше не має з'єднання з енергомережею вільної частини України. Росіяни зуміли заживити її виключно на окуповані території, а далі на російську енергомережу.

«Наше завдання зараз — тримати удар і не погоджуватися ні на що. Це звичайний російський ядерний шантаж», — каже Ольга Кошарна. Водночас експертка додає: «Дипломатія не дає результатів. Єдиний дієвий інструмент зупинити росіян — вдарити по нових трансформаторних підстанціях, які вони спорудили».