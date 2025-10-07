​Уряд виділив прифронтовим регіонам 1,5 млрд гривень для захисту енергетики

Також ухвалене рішення про мораторій на відключення споживачів у прифронтових громадах.

Президент Володимир Зеленський провів нараду з премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко щодо відновлення в областях після російських ударів по енергетиці.

Про це повідомила пресслужба президента.

"Уряд виділив додатково 1,5 мільярда гривень саме прифронтовим регіонам для захисту обʼєктів енергетики. Сформований резерв обладнання для оперативного відновлення енергопостачання, і будемо цей резерв збільшувати", - йдеться в повідомленні.

Окремо обговорили ситуацію в газовому секторі, нарощування запасів газу та забезпечення людей. Домовилися, що найближчим часом уряд ухвалить постанову, яка збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів.

Зеленський також доручив очільниці уряду підготувати й доповісти про конкретні шляхи підвищення зарплати вчителів, щоб уже ухвалені рішення про підвищення зарплати запрацювали наступного року.

"Важливо, щоб були й відчутні результати в підтримці внутрішньо переміщених осіб. Очікую урядовців на доповідь із цих двох питань наприкінці цього тижня", - зазначив президент.

Напередодні Зеленський провів енергетичну Ставку, на якій обговорили ситуацію в енергосистемі країни, стан об’єктів інфраструктури та підготовку до зимового періоду.