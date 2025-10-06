Молдова увійшла до Єдиної зони платежів у євро

Відсьогодні, 6 жовтня, Молдова стала операційною частиною Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Ця інфраструктура об'єднує 41 європейську країну та пропонує громадянам і компаніям швидкі, безпечні та недорогі перекази в євро.

Про це повідомила пресслужба Нацбанку Молдови.

“Наразі вісім комерційних банків з Республіки Молдова отримали статус учасника SEPA та можуть обробляти платежі в євро за тими ж стандартами, що й у Європейському Союзі. Це гарантує швидші, безпечніші та дешевші перекази відповідно до правил Європейської платіжної системи”, - йдеться у повідомленні.

Крім країн ЄС, SEPA об'єднує також Великобританію, Швейцарію, Андорру, Монако, Сан-Марино та Ватикан.

У 2024 році між Молдовою та країнами SEPA було здійснено приблизно 830 тис. транзакцій у євро на загальну суму 11,8 млрд євро.

На макроекономічному рівні інтеграція до SEPA генерує пряму економію, яка оцінюється приблизно в 20 млн євро.