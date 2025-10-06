Молдова увійшла до Єдиної зони платежів у євро

Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
ГоловнаЕкономікаФінанси

Молдова увійшла до Єдиної зони платежів у євро

Вона об'єднує 41 європейську країну.

Молдова увійшла до Єдиної зони платежів у євро
Ілюстративне фото
Фото: Xinhua/Zhang Fan

Відсьогодні, 6 жовтня, Молдова стала операційною частиною Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Ця інфраструктура об'єднує 41 європейську країну та пропонує громадянам і компаніям швидкі, безпечні та недорогі перекази в євро.

Про це повідомила пресслужба Нацбанку Молдови.

“Наразі вісім комерційних банків з Республіки Молдова отримали статус учасника SEPA та можуть обробляти платежі в євро за тими ж стандартами, що й у Європейському Союзі. Це гарантує швидші, безпечніші та дешевші перекази відповідно до правил Європейської платіжної системи”, - йдеться у повідомленні.

Крім країн ЄС, SEPA об'єднує також Великобританію, Швейцарію, Андорру, Монако, Сан-Марино та Ватикан.

У 2024 році між Молдовою та країнами SEPA було здійснено приблизно 830 тис. транзакцій у євро на загальну суму 11,8 млрд євро.

На макроекономічному рівні інтеграція до SEPA генерує пряму економію, яка оцінюється приблизно в 20 млн євро.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies