Кабмін до кінця року спрямує на оборону додатково 324,7 млрд грн, — Свириденко

Понад 310 млрд грн отримає загальний фонд, з них понад 301 млрд грн — Міноборони.

виїзе засідання уряду в Сумах 17 вересня 2025 року

Уряд ухвалив зміни до Держбюджету-2025 та спрямує до кінця року додатково 324,7 млрд грн на оборону.

Про це повідомляє Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"До кінця року на оборону спрямуємо додатково 324,7 млрд грн — сьогодні Уряд ухвалив зміни до Держбюджету-2025", — ідеться у повідомленні.

З виділених 324,7 млрд грн понад 310 млрд грн спрямують у загальний фонд, з них — понад 301 млрд грн отримає Міноборони. Зокрема:

202 млрд грн — на грошове забезпечення військовослужбовців;

100 млрд грн — на закупівлю озброєння, передусім БПЛА усіх типів — зокрема FPV на оптоволокні, дронів-перехоплювачів, діпстрайк-дронів;

8 млрд грн — на інші військові видатки (військові перевезення, пальне, експлуатаційні витрати).

"Рішення продиктоване динамікою фронту і постійно змінними умовами бойових дій. Росія не збирається зупинятися, змінює тактику на фронті і лише посилює атаки на нашу енергетичну інфраструктуру в тилу. Ми маємо бути гнучкими і швидко адаптувати наші витрати, щоб дати Війську всі необхідні засоби і ресурси протидії ворогу", — наголошує Свириденко.

Як додає глава уряду, основне джерело фінансування збільшених видатків — це 6 млрд євро (294,3 млрд грн) від Європейського Союзу у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Також майже 30 млрд грн додаткових доходів бюджету, економії на боргових виплатах і скорочення непріоритетних видатків.

Заморожені російські активи профінансують закупівлю дронів. "За це ми вдячні нашим партнерам з ЄС та країнам G7", — каже Свириденко.

"Тепер наступний крок — за народними депутатами. Сподіваємося на оперативне ухвалення змін до бюджету у Верховній Раді, щоб забезпечити підтримку Сил Оборони України", — додає очільця уряду.