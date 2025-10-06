Кабмін до кінця року спрямує на оборону додатково 324,7 млрд грн, — Свириденко

Уряд ухвалив зміни до Держбюджету-2025 та спрямує до кінця року додатково 324,7 млрд грн на оборону.
Про це повідомляє Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
"До кінця року на оборону спрямуємо додатково 324,7 млрд грн — сьогодні Уряд ухвалив зміни до Держбюджету-2025", — ідеться у повідомленні.
З виділених 324,7 млрд грн понад 310 млрд грн спрямують у загальний фонд, з них — понад 301 млрд грн отримає Міноборони. Зокрема:
- 202 млрд грн — на грошове забезпечення військовослужбовців;
- 100 млрд грн — на закупівлю озброєння, передусім БПЛА усіх типів — зокрема FPV на оптоволокні, дронів-перехоплювачів, діпстрайк-дронів;
- 8 млрд грн — на інші військові видатки (військові перевезення, пальне, експлуатаційні витрати).
"Рішення продиктоване динамікою фронту і постійно змінними умовами бойових дій. Росія не збирається зупинятися, змінює тактику на фронті і лише посилює атаки на нашу енергетичну інфраструктуру в тилу. Ми маємо бути гнучкими і швидко адаптувати наші витрати, щоб дати Війську всі необхідні засоби і ресурси протидії ворогу", — наголошує Свириденко.
Як додає глава уряду, основне джерело фінансування збільшених видатків — це 6 млрд євро (294,3 млрд грн) від Європейського Союзу у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).
Також майже 30 млрд грн додаткових доходів бюджету, економії на боргових виплатах і скорочення непріоритетних видатків.
Заморожені російські активи профінансують закупівлю дронів. "За це ми вдячні нашим партнерам з ЄС та країнам G7", — каже Свириденко.
"Тепер наступний крок — за народними депутатами. Сподіваємося на оперативне ухвалення змін до бюджету у Верховній Раді, щоб забезпечити підтримку Сил Оборони України", — додає очільця уряду.
- Уряд ухвалив рішення спрямувати понад 2 мільярди гривень на посилення фінансування проєкту "Армія дронів Бонус".