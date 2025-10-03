Паліса: загальна сума ініціативи PURL у жовтні сягне $3,5 млрд

Українська делегація відвідала саміт Європейської політичної спільноти у Данії. Важливими темами для обговорення стали фінансування у рамках ініціативи PURL та інциденти з дронами у ЄС.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса.

"У складі нашої делегації на чолі з Президентом відвідали саміт Європейської політичної спільноти у Данії. Мали дуже багато зустрічей із нашими партнерами. Головними були три теми: військова підтримка України, спільна протидія російським загрозам, особливо дронам, та гарантії безпеки для нашої держави", — ідеться у повідомленні.

Під час зустрічі обговорили ініціативу PURL, за якою партнери купують та передають Україні зброю. "Ми подякували всім учасникам і закликали приєднатися інші європейські країни. Очікуємо, що цього місяця загальна сума цієї ініціативи вже сягне $3,5 млрд", — наголошує Паліса.

Окремо приділили увагу інцидентам із дронами у європейських країнах. "Ми чітко знаємо, хто за цим стоїть, – росія. І ми також знаємо, як правильно із нею боротися. Україна готова долучатися до будь-яких спільних європейських програм із захисту неба. Бо лише разом, об'єднуючи наші досвід та потенціал, вдасться ефективно протидіяти російським загрозам".