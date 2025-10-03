Паліса: загальна сума ініціативи PURL у жовтні сягне $3,5 млрд

Українська делегація відвідала саміт Європейської політичної спільноти у Данії. Важливими темами для обговорення стали фінансування у рамках ініціативи PURL та інциденти з дронами у ЄС.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса.
"У складі нашої делегації на чолі з Президентом відвідали саміт Європейської політичної спільноти у Данії. Мали дуже багато зустрічей із нашими партнерами. Головними були три теми: військова підтримка України, спільна протидія російським загрозам, особливо дронам, та гарантії безпеки для нашої держави", — ідеться у повідомленні.
Під час зустрічі обговорили ініціативу PURL, за якою партнери купують та передають Україні зброю. "Ми подякували всім учасникам і закликали приєднатися інші європейські країни. Очікуємо, що цього місяця загальна сума цієї ініціативи вже сягне $3,5 млрд", — наголошує Паліса.
Окремо приділили увагу інцидентам із дронами у європейських країнах. "Ми чітко знаємо, хто за цим стоїть, – росія. І ми також знаємо, як правильно із нею боротися. Україна готова долучатися до будь-яких спільних європейських програм із захисту неба. Бо лише разом, об'єднуючи наші досвід та потенціал, вдасться ефективно протидіяти російським загрозам".
- PURL - Prioritised Ukraine Requirements List – програма, що передбачає відправку американської зброї в Україну за гроші європейських країн.
- Угоду уклали у липні США і НАТО.
- За інформацією Зеленського, у серпні додали у програму Нідерланди, Норвегію, Швецію, Данію, Канаду, Бельгію та Латвію. Уже у програмі є понад 2 млрд доларів.
- Нещодавно президент анонсував розширення програми PURL завдяки партнерам у Європі.