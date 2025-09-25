Україна пропонує перші енергетичні проєкти у межах угоди зі США про ресурси

Нафтогаз України презентує кілька проєктів, які можуть стати першими в межах угоди зі США, пише Bloomberg.

Компанія запропонувала десять проєктів, орієнтованих на видобуток і енергоефективність. Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що планує реалізувати три з цих проєктів за рахунок фінансування з новостворених фондів до кінця 2026 року. Вона розповіла про це після зустрічі з американською структурою, яка курує інвестиційний фонд.

Минулого тижня Корпорація міжнародного розвитку США з фінансування проєктів повідомила, що обидві сторони інвестують по 75 млн доларів у створення Фонду інвестицій у реконструкцію, призначеного для запуску проєктів. Хоча очільник Нафтогазу Сергій Корецький не розкрив деталей пропозицій з міркувань безпеки, він закликав західних партнерів також скористатися чинними ліцензіями.

Наразі Нафтогаз шукає інвесторів для освоєння родовища на заході України. Раніше - понад десять років тому Royal Dutch Shell та Chevron - розпочали розробку проєктів із розвідки сланцевого газу, але у 2014 році припинили їх через анексію Криму Росією та початок війни на сході України. Олеське родовище на заході України, де, як планувалося, мала працювати Chevron, досі доступне.

За даними Центру передового досвіду НАТО з енергетичної безпеки, Україна має одні з найбільших запасів газу в Європі.