Фонд держмайна: приватизація у 2025 році принесла вже понад 600 млн грн за окремі об’єкти

Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ЕксклюзивУ наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ГоловнаЕкономікаДержава

Фонд держмайна: приватизація у 2025 році принесла вже понад 600 млн грн за окремі об’єкти

ФДМ назвав п’ять найбільших угод року.

Фонд держмайна: приватизація у 2025 році принесла вже понад 600 млн грн за окремі об’єкти
Вінницяпобутхім
Фото: Центр протидії корупції

Із початку року вдалося успішно приватизувати 271 об’єкт державного майна. 

Про це повідомив Фонд державного майна України.

Середня кількість учасників на аукціонах становила чотири особи, і це дозволило підвищити кінцеву вартість об’єктів утричі.

У п’ятірку найбільших угод увійшли: продаж 100% акцій «Вінницяпобутхім» за 608,14 млн грн; Житомирського лікеро-горілчаного заводу — за 137,5 млн грн; дитячої уронефрологічної клініки в Києві — за 111 млн грн; львівського КБ «Топаз» — за 107 млн грн; київського заводу «Імпульс» — за 92,33 млн грн.

У ФДМ підкреслили, що приватизація за новими прозорими правилами довела свою ефективність: вона залучає капітал, створює робочі місця та повертає занедбані активи до економічного життя.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies