Фонд держмайна: приватизація у 2025 році принесла вже понад 600 млн грн за окремі об’єкти

Із початку року вдалося успішно приватизувати 271 об’єкт державного майна.

Про це повідомив Фонд державного майна України.

Середня кількість учасників на аукціонах становила чотири особи, і це дозволило підвищити кінцеву вартість об’єктів утричі.

У п’ятірку найбільших угод увійшли: продаж 100% акцій «Вінницяпобутхім» за 608,14 млн грн; Житомирського лікеро-горілчаного заводу — за 137,5 млн грн; дитячої уронефрологічної клініки в Києві — за 111 млн грн; львівського КБ «Топаз» — за 107 млн грн; київського заводу «Імпульс» — за 92,33 млн грн.

У ФДМ підкреслили, що приватизація за новими прозорими правилами довела свою ефективність: вона залучає капітал, створює робочі місця та повертає занедбані активи до економічного життя.