Уряд виділив 840 млн грн на захист енергооб'єктів Харківщини, — Свириденко

виїзе засідання уряду в Сумах 17 вересня 2025 року

Кабмін під час засідання виділив 840 млн гривень з резервного фонду Держбюджету на захист енергооб'єктів Харківщини.

Про це повідомила Прем'єк-міністр України Юлія Свириденко.

"Виділили 840 млн грн на захист енергооб'єктів Харківщини на засідання Уряду. Кошти з резервного фонду Держбюджету скеровуємо для Харківської ОВА на будівництво захисних споруд на підстанціях АТ "Харківобленерго", — ідеться у повідомленні.

Як зазначила очільниця уряду, це дозволить убезпечити від російських атак трансформатори на підстанціях, які дають світло і тепло понад 220 тисячам жителів Харківщини.

"Наше завдання — зробити все можливе, щоб у прифронтових регіонах українці мали світло й тепло, попри постійні російські атаки", — наголосила Свириденко.