Уряд виділив 840 млн грн на захист енергооб'єктів Харківщини, — Свириденко

Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
ГоловнаЕкономікаФінанси

Уряд виділив 840 млн грн на захист енергооб'єктів Харківщини, — Свириденко

Кошти виділили із резервного фонду Держбюджету.

Уряд виділив 840 млн грн на захист енергооб'єктів Харківщини, — Свириденко
виїзе засідання уряду в Сумах 17 вересня 2025 року
Фото: Telegram/Юлія Свириденко

Кабмін під час засідання виділив 840 млн гривень з резервного фонду Держбюджету на захист енергооб'єктів Харківщини.

Про це повідомила Прем'єк-міністр України Юлія Свириденко.

"Виділили 840 млн грн на захист енергооб'єктів Харківщини на засідання Уряду. Кошти з резервного фонду Держбюджету скеровуємо для Харківської ОВА на будівництво захисних споруд на підстанціях АТ "Харківобленерго", — ідеться у повідомленні.

Як зазначила очільниця уряду, це дозволить убезпечити від російських атак трансформатори на підстанціях, які дають світло і тепло понад 220 тисячам жителів Харківщини. 

"Наше завдання — зробити все можливе, щоб у прифронтових регіонах українці мали світло й тепло, попри постійні російські атаки", — наголосила Свириденко.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies