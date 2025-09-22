У "Дії" запустили оформлення базової соціальної допомоги

Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
ГоловнаЕкономікаДержава

У "Дії" запустили оформлення базової соціальної допомоги

Ця допомога трансформує 5 видів державної допомоги в одну.

У "Дії" запустили оформлення базової соціальної допомоги
Фото: Мінсоцполітики

У застосунку "Дія" запрацювала нова послуга - оформлення базової соціальної допомоги.

Про це повідомило Міністерство соціальної політики. 

Базова соціальна допомога трансформує 5 видів державної допомоги в одну, тож сім'ям не потрібно буде оформлювати документи для кожного з цих видів окремо. 

Розмір допомоги прив'язаний до базової величини - 4 500 грн. Він розраховується індивідуально та дорівнює різниці між загальною сумою базової величини для всіх членів сім'ї та їхнім середньомісячним доходом.

Родина, яка має право на базову соціальну допомогу, повинна обрати: отримувати новий вид допомоги або ж залишити ті "класичні" види, які має зараз. 

Проєкт стартував у липні 2025-го як пілотний. Ще пізніше провели бета-тестування оформлення допомоги в "Дії", до якого долучилася понад 1000 учасників. 

Оскільки пілотний проєкт розрахований на два роки, Мінсоцполітики паралельно запроваджує надання такої допомоги на постійній основі. Для цього уряд 17 вересня схвалив відповідний законопроєкт, який буде внесено на розгляд парламенту.

Щоб подати заяву на отримання допомоги онлайн, потрібен біометричний документ - ID-картка або закордонний паспорт, а також верифікований податковий номер (РНОКПП). 

Зараз сервіс дає змогу оформити базову соціальну допомогу, якщо отримуєте одну або декілька видів допомоги:

  • допомога малозабезпеченим сім'ям;
  • виплата на дітей одиноким матерям;
  • тимчасова допомога дітям, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів або їх місцезнаходження невідоме.

Водночас, для отримувачів допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, цей сервіс тимчасово недоступний. Ці сім'ї можуть звернутися з письмовою заявою до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду.

Щоб скористатись послугою:

  1.  Оновіть застосунок "Дія" та авторизуйтеся.
  2.  Перейдіть у розділ Сервіси → Допомога від держави → Базова соціальна допомога → Отримати допомогу.
  3.  Дочекайтеся сповіщення із розрахунком щомісячної суми.
  4.  Якщо все влаштовує, натисніть Подати заяву та оберіть Дія.Картку.
  5.  Перевірте заяву й підтвердьте, що відмовляєтесь від інших видів допомоги – вони об’єднаються в одну виплату.
  6.  Підпишіть заяву Дія.Підписом та надішліть запрошення для підпису повнолітнім членам родини.
  7.  Коли всі підписи зібрані, заява автоматично надсилається.
  8.  Після схвалення ви отримаєте сповіщення про призначення допомоги.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies