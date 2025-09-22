У "Дії" запустили оформлення базової соціальної допомоги

Ця допомога трансформує 5 видів державної допомоги в одну.

У застосунку "Дія" запрацювала нова послуга - оформлення базової соціальної допомоги.

Про це повідомило Міністерство соціальної політики.

Базова соціальна допомога трансформує 5 видів державної допомоги в одну, тож сім'ям не потрібно буде оформлювати документи для кожного з цих видів окремо.

Розмір допомоги прив'язаний до базової величини - 4 500 грн. Він розраховується індивідуально та дорівнює різниці між загальною сумою базової величини для всіх членів сім'ї та їхнім середньомісячним доходом.

Родина, яка має право на базову соціальну допомогу, повинна обрати: отримувати новий вид допомоги або ж залишити ті "класичні" види, які має зараз.

Проєкт стартував у липні 2025-го як пілотний. Ще пізніше провели бета-тестування оформлення допомоги в "Дії", до якого долучилася понад 1000 учасників.

Оскільки пілотний проєкт розрахований на два роки, Мінсоцполітики паралельно запроваджує надання такої допомоги на постійній основі. Для цього уряд 17 вересня схвалив відповідний законопроєкт, який буде внесено на розгляд парламенту.

Щоб подати заяву на отримання допомоги онлайн, потрібен біометричний документ - ID-картка або закордонний паспорт, а також верифікований податковий номер (РНОКПП).

Зараз сервіс дає змогу оформити базову соціальну допомогу, якщо отримуєте одну або декілька видів допомоги:

допомога малозабезпеченим сім'ям;

виплата на дітей одиноким матерям;

тимчасова допомога дітям, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів або їх місцезнаходження невідоме.

Водночас, для отримувачів допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, цей сервіс тимчасово недоступний. Ці сім'ї можуть звернутися з письмовою заявою до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду.

Щоб скористатись послугою: