Кам'янське водосховище поповниться 39 тоннами риби, оголошено тендер

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 2 жовтня 2025 року, аукціон відбудеться 3 жовтня. Заходи з відновлення екосистеми охоплять одразу дві області — Дніпропетровську та Полтавську.

Кам'янське водосховище поповниться 39 тоннами риби, оголошено тендер
голова Держрибагентства Ігор Клименок
Фото: Макс Требухов

Кам'янське водосховище очікує на одне з найбільших зариблень останнім часом – у водойму планують випустити 39 000 кг молоді цінних видів риб, повідомляє Держрибагентство. 

Заходи з відновлення екосистеми охоплять одразу дві області — Дніпропетровську та Полтавську.

Фінансування зариблення здійснюється з коштів, отриманих від зростання стартової ціни на аукціонах з продажу права на укладення договорів на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) шляхом електронних торгів.

Наразі Держрибагентством в електронній торговій системі Prozorro оголошено тендер на закупівлю відповідних послуг, розділений на два окремі лоти:

1. Дніпропетровська область (Кам’янський район, м. Верхньодніпровськ, вул. Римська), обсяг зариблення – 14 тонн товстолоба (білого, строкатого або гібриду) та 3 тонни сазана.

2. Полтавська область (Полтавський район, с. Світлогірське), обсяг зариблення – 19 тонн товстолоба (білого, строкатого або гібриду) та 3 тонни сазана.

Вказані місця зариблення є орієнтовними. Остаточні точки випуску риби на обох ділянках визначить комісія з контролю за проведенням робіт із відтворення водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 2 жовтня 2025 року, аукціон відбудеться 3 жовтня. Детальніше з умовами участі в аукціоні можна ознайомитися за посиланням.

Зацікавлених суб’єктів господарювання запрошують долучитися до участі в тендері із вселення водних біоресурсів.

«Така масштабна та комплексна ініціатива є важливим кроком для підтримки біорізноманіття Кам'янського водосховища, що сприятиме поліпшенню його екологічного стану та створенню сприятливих умов для рибальства», - зазначив голова Держрибагентства Ігор Клименок.

Виконання заходів відбудеться відповідно до постанови Кабміну від 16.05.2025 № 575 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із вселення водних біоресурсів у рибогосподарські водні об’єкти (їх частини)».
