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На Одещині провели масштабне зариблення вод Дунаю для відновлення популяції осетрових

Цей масштабний захід не лише сприятиме відновленню популяції осетрових у Дунаї, а й відкриває перспективи для організації офіційного промислу в майбутньому.

На Одещині провели масштабне зариблення вод Дунаю для відновлення популяції осетрових
Фото: телеграм / Олег Кіпер

Одещина зробила важливий крок у відновленні популяції осетрових риб завдяки масштабному зарибленню вод Дунаю в рамках регіональної програми розвитку рибного господарства на 2024–2030 роки, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер. 

У річку випустили понад 30 тисяч мальків осетрових, зокрема:

  • 18 000 молодих стерляді (Acipenser ruthenus) вагою до 3 грамів
  • 13 900 молодих осетрів руських (Acipenser gueldenstaedtii) вагою до 5 грамів
  • з них 1 900 осетрів випущено за підтримки WWF-Україна. 

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Зазначається, що цей масштабний захід не лише сприятиме відновленню популяції осетрових у Дунаї, а й відкриває перспективи для організації офіційного промислу в майбутньому. Ініціатива має велике значення для збереження природного багатства регіону та зміцнення екосистеми річки. 

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