Згоріло кілька гаражів та автівок. На щастя, загиблих немає.

Сьогодні вночі в Одеській області внаслідок влучання російських дронів виникли пожежі та руйнування в приватних домоволодіннях.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

В місцях влучань в Одеському районі сталось руйнування житлового будинку на площі 100 м кв. з подальшим загоранням, рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Також пошкоджено дахи житлових будинків, надвірну споруду, два гаражі, три легкових автомобіля, паркан та газовий трубопровід без послідуючого загорання. Ще за однією адресою сталось руйнування двох гаражів з подальшим загоранням, знищено легковий автомобіль та пошкоджено житловий будинок.

У Великодолинському внаслідок ворожої атаки постраждав 14-річний хлопець. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Підліток отримав різані поранення ноги. Медики надали йому допомогу на місці.