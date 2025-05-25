Головне за неділю, 25 травня: обмін полоненими "1000 на 1000", наслідки нічної атаки на Київщину, 135 боєзіткнень

Сьогодні відбулася третя частина обміну в форматі "1000 на 1000". Україні вдалося повернути з російського полону ще 303 військовослужбовців, повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Як повідомили у Коордштабі, цього разу серед звільнених воїнів - представники Збройних Сил України, зокрема Військово-морських сил, Повітряних Сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України та Державної спеціальної служби транспорту. Усі 303 визволених сьогодні Оборонців - чоловіки, представники рядового та сержантського складу.

Також з полону повертаються 70 Оборонців Маріуполя.

Докладніше – в новині.

"Триденний обмін "1000 на 1000" став шостим обміном цього року та 65-м від початку повномасштабного вторгнення. Загалом в межах перемовного процесу та обмінів з березня 2022 року Координаційним штабом визволено 5757 українських громадян. Ще 536 українців вдалося повернути поза обмінами.

Водночас командир бригади Нацгвардії "Азов", полковник Денис Прокопенко ("Редіс") заявив, що під час триденного обміну полоненими з Росією не обміняли жодного "азовця".

"Серед однієї тисячі українських військовополонених, яких сьогодні обміняли, немає жодного азовця. Зате повернувся покидьок, який просив ножа у вертухаїв, щоб різати наших бійців. Це виглядає як знущання. Над тими, хто четвертий рік знаходиться під нелюдським тиском у російському полоні, в найгірших умовах. Над їхніми рідними, близькими і побратимами. Над тими, кому давали гарантії, та хто має абсолютне право бути в пріоритеті на обміни, тому що вони вийшли в полон не за власним бажанням, а за наказом вищого командування", - написав він у фейсбуці.

У Головному управлінні розвідки Міноборони зі свого боку пояснили, що бійців "Азову" серед військовополонених, звільнених у межах обміну "1000 на 1000", не було тому, що саме Росія визначила, кого готова віддати.

За словами представника ГУР Андрія Юсова, Маріупольський гарнізон залишається пріоритетом, і Україна продовжує боротьбу за кожного полоненого, не чекаючи завершення бойових дій.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 25 травня відбулося 135 боєзіткнень.

На Покровському напрямку захисники відбили 40 атак і знищили майже 100 окупантів.

На Лиманському та Новопавлівському напрямках українські підрозділи зупинили по 19 ворожих штурмів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 25 травня – в новині.

Унаслідок нічної атаки на Київщині загинули четверо людей, є поранені.

Станом на 14:00 було відомо про 31 постраждалого.

Наслідки атаки фіксуються у Броварському, Білоцерківському, Бучанському, Обухівському районах області.

Більше інформації – в новині.

На російські атаки по Україні відреагував спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог.

У своєму профілі в соцмережі Х він опублікував фото Києва під час масованого обстрілу і написав, що ці атаки є "явним порушенням" Женевських протоколів. "Це Київ. Невибіркове вбивство жінок і дітей вночі в їхніх домівках є явним порушенням Женевських протоколів 1977 року, покликаних захищати невинних людей", – зазначив політик.

Келлог назвав ці атаки "ганебними" і сказав, що необхідно припинити вогонь.

25 травня увечері рятувальники у Миколаєві вилучили з-під завалів останню загиблу унаслідок російської атаки жінку, повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Він зазначив, що таким чином сьогодні росіяни вбили у місті двох людей. Троє поранених в стабільно тяжкому стані. 13 людей розселено в гуртожитку.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс у інтерв'ю нідерландському мовнику WNL заявив, що президент України Володимир Зеленський запрошений на саміт НАТО у Гаазі, який відбудеться 24 червня.

За його словами, НАТО дивиться, де у програмі заходу глава України "може мати гарне місце".

Президент США Дональд Трамп теж буде присутній на саміті НАТО в Гаазі 24 червня, але поки незрозуміло, чи відбудеться зустріч очільників України та Штатів.

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