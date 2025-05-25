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​В обміні "1000 на 1000" немає жодного азовця, - полковник Нацгвардії Прокопенко

"Якщо росіяни відмовляються обмінювати азовців на своїх звичайних солдат, треба запропонувати їм когось, "хто важить для них більше, ніж омський контрактник". 

​В обміні "1000 на 1000" немає жодного азовця, - полковник Нацгвардії Прокопенко
Денис Прокопенко (архівне фото)
Фото: Пресслужба “Азову”

Командир бригади Нацгвардії "Азов", полковник Денис Прокопенко ("Редіс") заявив, що під час триденного обміну полоненими з Росією не обміняли жодного "азовця".

"Жодного азовця. Серед однієї тисячі українських військовополонених, яких сьогодні обміняли, немає жодного азовця. Зате повернувся покидьок, який просив ножа у вертухаїв, щоб різати наших бійців. Це виглядає як знущання. Над тими, хто четвертий рік знаходиться під нелюдським тиском у російському полоні, в найгірших умовах. Над їхніми рідними, близькими і побратимами. Над тими, кому давали гарантії, та хто має абсолютне право бути в пріоритеті на обміни, тому що вони вийшли в полон не за власним бажанням, а за наказом вищого командування", - написав він у фейсбуці.

Прокопенко нагадав, що кілька днів тому Україна згадувала третю річницю виходу Маріупольського гарнізону з "Азовсталі", сподіваючись на те, що серед анонсованого обміну 1000 на 1000 будуть і бійці 12-ої бригади "Азов". Однак, цього не сталося.

"Я ніколи не повірю в маячню про те, що єдина причина відсутності азовців у більшості обмінів - це небажання росіян віддавати їх. Якби це було так, ані я, ані інші бійці «Азову» не повернулися б з полону. Причина в іншому. Якщо напрацьований механізм перестає працювати, щораз очікувати іншого результату - безумство. Необхідно змінювати тактику", - наголосив військовий.

На його думку, якщо росіяни відмовляються обмінювати азовців на своїх звичайних солдат, треба запропонувати їм когось, "хто важить для них більше, ніж омський контрактник". 

"Україна забита російською агентурою під саму зав'язку - про це прекрасно знають всі спеціальні служби, яким просто потрібно дати команду. Думаю, попи з московського патріархату, які відкрито працюють на російські спецслужби, мають зацікавити росіян більше, ніж солдати, котрими РФ засипає землі України", - наголосив Прокопенко. 

Він додав, що не виріть у зацікавленість влади в поверненні азовців, "якщо обмінами четвертий рік неефективно займаються одні і ті самі люди".

Водночас, міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що серед визволених сьогодні з російського полону 303 українських військовослужбовців - 33 захисники "Азовсталі".

Обмін "1000 на 1000"

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