У Нацгвардії створили два корпуси, які очолили командири "Азову" та "Хартії" Редіс і Корнет

Це - частина загальної реформи, у рамках якої ЗСУ переходять до корпусної системи управління військами.

Національна гвардія України створила два корпуси, які очолили командир 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" полковник Денис Прокопенко (Редіс) та командир 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" полковник Ігор Оболєнський (Корнет).

Про це повідомив командувач НГУ Олександр Півненко в коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Національна гвардія створила два корпуси, це частина загальної реформи, у рамках якої ЗСУ переходять від тимчасових органів управління військами – оперативно-тактичних угруповань і тактичних груп до корпусної системи", – зазначив Півненко.

За його словами, для більш ефективного виконання задач необхідно, щоб командир корпусу був безпосереднім керівником для своїх підрозділів, знав командирів бригад, а вони – його; знав і розумів стан справ і специфіку своїх підрозділів, наявних сил і засобів.

Відповідаючи на питання, хто призначений командирами корпусів, Півненко повідомив, що це – Редіс та Корнет. "Наші бригади мають значний досвід, командири досвідчені і користуються авторитетом не тільки в Нацгвардії, а й у Збройних силах", – cказав він.

Півненко наголосив, що корпусна система дозволить значно покращити комунікацію між військовими та зробити армію більш ефективною; має підвищити гнучкість і стійкість військ та підрозділів НГУ зокрема, які залучені до виконання завдань на фронті.

"Набагато простіше буде проводити як оборонні, так і наступальні дії. Крім того, інформація про планування операцій буде більше обмежена – знатимуть лише ті, хто відповідатиме за планування, відповідно менша ймовірність витоку таких відомостей. Сама ж корпусна структура вже частково тестувалася в зонах бойових дій, зокрема на Донбасі, де укрупнені угруповання показали кращу координацію порівняно з роздрібненими групами", – пояснив він.

Півненко зазначив, що рішення про створення корпусів у Нацгвардії підтримав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, а також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, з якими було погоджено всі процеси.

Армійські корпуси матимуть власні штаби, розвідувальні, артилерійські та логістичні підрозділи.

"Корпуси передбачають об’єднання кількох бригад НГУ та допоміжних підрозділів під єдиним командуванням. Це дозволяє ефективніше координувати дії на великих ділянках фронту, оптимізувати логістику та управління ресурсами", - доадав Півненко.

Раніше, в березні, повідомлялося, що Нацгвардія створює новий корпус з п'яти бригад. В його основу ляжуть досвід і підходи бригади "Хартія".