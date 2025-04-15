Ексведучий телеканалів Медведчука і Мураєва Макс Назаров вийшов із СІЗО
Ексведучий телеканалів Медведчука і Мураєва Макс Назаров вийшов із СІЗО
НАБУ оголосило в розшук головну підозрювану у справі "яєць по 17 грн" - підприємицю Тетяну Глиняну
НАБУ оголосило в розшук головну підозрювану у справі "яєць по 17 грн" - підприємицю Тетяну Глиняну
Як держава стирає Маріуполь з історії України. Тут і зараз
Як держава стирає Маріуполь з історії України. Тут і зараз
Тарифна мовчанка. Чому кияни отримали збільшені платіжки і чи можна їх скасувати
Тарифна мовчанка. Чому кияни отримали збільшені платіжки і чи можна їх скасувати
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Засновник української IT-компанії створив AI-бота з характером дніпровських бізнесменів, що вчить жорсткому менеджменту
Засновник української IT-компанії створив AI-бота з характером дніпровських бізнесменів, що вчить жорсткому менеджменту
Про китайських «іхтамнєтів»
Про китайських «іхтамнєтів»
Померла генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова
Померла генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
ГоловнаСуспільствоПодії

У Вінниці затримали двох безробітних жінок з Київщини, які готували серію вибухів на замовлення росіян

Жінкам та їхньому спільнику загрожує довічне позбавлення волі.

У Вінниці затримали двох безробітних жінок з Київщини, які готували серію вибухів на замовлення росіян
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки запобігла новим спробам рашистів здійснити серію вибухів у Вінниці. За результатами спецоперації затримано трьох агентів російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), які готувались підірвати авто ЗСУ та адмінбудівлю поліції, передає СБУ. 

Як встановило розслідування, спочатку фігуранти мали закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) під авто українського воїна, якого окупанти сподівалися ліквідувати дистанційно.

Для активації СВП російські спецслужбісти планували зробити виклик на мобільний телефон, яким було споряджено вибухівку.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали виконавців замовлення РФ, коли вони облаштовували приховану камеру поблизу місця запланованого підриву.

Затриманими виявилися дві безробітні мешканки Київщини, яких окупанти завербували у Телеграм-каналах з пошуку «легких грошей».

Агентки прибули до Вінниці і за гроші російського ГРУ орендували квартиру. Згодом вони отримали геолокацію схрону від куратора та забрали звідти два СВП.

За матеріалами справи, виготовленням вибухівки займався третій учасник групи – 33-річний місцевий житель. За інструкцією окупантів він заклав вибухову речовину у термоси і додатково начинив їх шурупами.

У разі підриву військового авто з його власником агентки мали готувати новий теракт біля будівлі місцевого райвідділу поліції. Втім, СБУ зірвала їхні плани.

Під час обшуку у затриманих вилучено два СВП та мобільні телефони з доказами співпраці з російським ГРУ.

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies