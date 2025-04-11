Мешканка Дніпра за завданням росіян стежила за потягами ЗСУ через "відеопастку" у шпаківні

Служба безпеки затримала агентку Росії, яка стежила за військовими ешелонами та коригувала ракетно-дронові удари росіян по Дніпру.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Щоб відслідкувати рух потягів ЗСУ в напрямку фронту, зловмисниця обладнала "відеопастку" навпроти залізничної колії. Для цього вона розмістила на дереві муляж шпаківні, в якій заховала камеру з додатковим акумулятором.

За допомогою замаскованого гаджета російські спецслужбісти могли в режимі реального часу відстежувати кількість та вантажі військових ешелонів.

Ворожою поплічницею виявилася 46-річна мешканка Дніпра, яка шукала "легкий заробіток" на Телеграм-каналах. Окрім шпигування за ешелонами ЗСУ, жінка об’їжджала місцевість, де намагалася виявити і передати окупантам координати мобільних вогневих груп ППО, що обороняють прифронтове місто.

Фото: СБУ

Під час обшуків у неї вилучили відеокамеру з флешносіями, мобільний телефон та сім-картку із доказами злочинів.

Затриманій повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.