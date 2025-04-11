Хто крім Насірова хоче уникнути покарання за корупцію через мобілізацію
Хто крім Насірова хоче уникнути покарання за корупцію через мобілізацію
Садовий повідомив про загрозу "найбільшої земельної афери десятиліть": на межі зі Львовом планують звести 5 кварталів будинків
Садовий повідомив про загрозу "найбільшої земельної афери десятиліть": на межі зі Львовом планують звести 5 кварталів будинків
Удари по Росії. Точкова доставка демократії
Удари по Росії. Точкова доставка демократії
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
Україна встановила понад 150 громадян Китаю, які воюють проти неї. Вони підписували контракти ще з 2023-го
Україна встановила понад 150 громадян Китаю, які воюють проти неї. Вони підписували контракти ще з 2023-го
Нафтовий ринок обвалився. Росія вже втрачає десятки мільйонів доларів щодня
Нафтовий ринок обвалився. Росія вже втрачає десятки мільйонів доларів щодня
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
​Неїжпапа: крилаті ракети "Нептун" суттєво модернізували, вони мають більші здібності
​Неїжпапа: крилаті ракети "Нептун" суттєво модернізували, вони мають більші здібності
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
ГоловнаСуспільствоВійна

Учора Росія вбила в Херсонській області одну людину і п'ятьох поранила

Ворог обстрілював різні населені пункти. 

Учора Росія вбила в Херсонській області одну людину і п'ятьох поранила
Фото: EPA/UPG

Одну людину убили росіяни учорашніми обстрілами Херсонської області. Ще п'ятеро дістали поранення. 

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Інженерне, Зеленівка, Придніпровське, Токарівка, Микільське, Комишани, Приозерне, Білозерка, Велетенське, Незламне, Станіслав, Широка Балка, Берислав, Новоберислав, Шляхове, Миколаївка, Монастирське, Новоолександрівка, Гаврилівка, Нововоронцовка, Осокорівка, Милове, Качкарівка, Костирка, Українка, Червоний Маяк, Новорайськ, Бургунка, Петропавлівка, Вірівка, Веселе та місто Херсон. Про це повідомив у Теlegram голова ОВА Прокудін.

"російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 16 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, гараж та приватний автомобіль", – сказав він. 

За даними ОВА, серед поранених – 39-річний чоловік у Комишанах, на якого вчора росіяни скинули вибухівку. У нього мінно-вибухова травма. Також ворог поранив жінку в Незламному та чоловіків в Херсоні і Антонівці. 

﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies