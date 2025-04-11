Учора Росія вбила в Херсонській області одну людину і п'ятьох поранила

Одну людину убили росіяни учорашніми обстрілами Херсонської області. Ще п'ятеро дістали поранення.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Інженерне, Зеленівка, Придніпровське, Токарівка, Микільське, Комишани, Приозерне, Білозерка, Велетенське, Незламне, Станіслав, Широка Балка, Берислав, Новоберислав, Шляхове, Миколаївка, Монастирське, Новоолександрівка, Гаврилівка, Нововоронцовка, Осокорівка, Милове, Качкарівка, Костирка, Українка, Червоний Маяк, Новорайськ, Бургунка, Петропавлівка, Вірівка, Веселе та місто Херсон. Про це повідомив у Теlegram голова ОВА Прокудін.

"російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 16 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, гараж та приватний автомобіль", – сказав він.

За даними ОВА, серед поранених – 39-річний чоловік у Комишанах, на якого вчора росіяни скинули вибухівку. У нього мінно-вибухова травма. Також ворог поранив жінку в Незламному та чоловіків в Херсоні і Антонівці.