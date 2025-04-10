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Армія РФ атакувала 9 громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 113 обстрілів області.

Армія РФ атакувала 9 громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Станом на 21:00 10 квітня російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 113 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 254 вибухи. 

Зокрема, по Краснопільській громаді росіяни вдарили КАБами, дронами, РСЗВ, артилерією, мінометами та НАРами. Внаслідок обстрілу знищено нежитлову будівлю. 

Юнаківську громаду ворог атакував з РСЗВ, мінометів, артилерії, КАБами та дронами.

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По Великописарівській громаді загарбники били дронами, мінометами, артилерії та КАБом, а по Хотінській - мінометами.

Білопільську громаду армія РФ атакувала з дрону та міномету, Зноб-Новгородську з артилерії, а Миропільську - з артилерії та РСЗВ.

Дронами окупанти били по Середино-Будській та Путивльській громадам.

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