Рух опору «Атеш»: російські морпіхи застрягли на островах дельти Дніпра під Херсоном

Російське командування не дає можливість покинути позиції своїм солдатам із 61-ї окремої бригади морської піхоти у районах островів Нестрига та Бугаз у дельті Дніпра.
Про це повідомив рух опору «Атеш».
Ситуація тягнеться вже кілька місяців. «Деяких утримують на островах без ротації з січня 2025 року. Забезпечення військовослужбовців вже на межі зриву: доставка запасів здійснюється за допомогою дронів, але в недостатній кількості, а евакуація поранених проводиться на гумових човнах. Медичних засобів у багатьох випадках просто немає», - розповіли в русі опору.
Через вогкість та антисанітарію фіксують масові випадки грибка, гнійних запалень, шкірних інфекцій і навіть обморожень. Моральний стан окупантів – критичний, відзначили в «Атеші».
- Торік у грудні влада Херсонщини повідомила, що фіксуються перші спроби російських диверсійно-розвідувальних груп прорватися до Херсона.
- Наразі обласний центр постійно перебуває під ворожими обстрілами. Через це страждають жителі.