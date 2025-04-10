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Рух опору «Атеш»: російські морпіхи застрягли на островах дельти Дніпра під Херсоном

Моральний стан окупантів – критичний.

Рух опору «Атеш»: російські морпіхи застрягли на островах дельти Дніпра під Херсоном
російські окупанти, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Російське командування не дає можливість покинути позиції своїм солдатам із 61-ї окремої бригади морської піхоти у районах островів Нестрига та Бугаз у дельті Дніпра.

Про це повідомив рух опору «Атеш».

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Ситуація тягнеться вже кілька місяців. «Деяких утримують на островах без ротації з січня 2025 року. Забезпечення військовослужбовців вже на межі зриву: доставка запасів здійснюється за допомогою дронів, але в недостатній кількості, а евакуація поранених проводиться на гумових човнах. Медичних засобів у багатьох випадках просто немає», - розповіли в русі опору.

Через вогкість та антисанітарію фіксують масові випадки грибка, гнійних запалень, шкірних інфекцій і навіть обморожень. Моральний стан окупантів – критичний, відзначили в «Атеші».

  • Торік у грудні влада Херсонщини повідомила, що фіксуються перші спроби російських диверсійно-розвідувальних груп прорватися до Херсона.
  • Наразі обласний центр постійно перебуває під ворожими обстрілами. Через це страждають жителі.
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