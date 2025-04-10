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Умєров: на «Рамштайні» говоритимуть про посилення ППО України

Також буде обговорення індустріальної співпраці, відкриття спільних оборонних виробництв.

Умєров: на «Рамштайні» говоритимуть про посилення ППО України
Рустем Умєров
Фото: Facebook/Rustem Umerov

На засіданні Контактної групи з питань оборони України в форматі Рамштайн 11 квітня говоритимуть про посилення ППО України.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

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За його словами, наша держава «потребує достатньої кількості сучасних систем, таких, як Patriot». 

«Потрібно політичне рішення для постачання цих систем, щоб захистити наші міста і села та життя наших людей передусім від загрози російського балістичного озброєння. Відповідні системи є у партнерів», - наголосив глава Міноборони.

Умєров додав, що триває обговорення індустріальної співпраці, відкриття спільних оборонних виробництв, що дозволить Україні зміцнити власну виробничу базу та забезпечити постійну підтримку фронту.

  • Нині міністр перебуває у Брюсселі, де проходить засідання «коаліції охочих».
  • Також заплановані двосторонні зустрічі, зокрема, з керівництвом НАТО та ЄС.
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