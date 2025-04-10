Умєров: на «Рамштайні» говоритимуть про посилення ППО України

Також буде обговорення індустріальної співпраці, відкриття спільних оборонних виробництв.

На засіданні Контактної групи з питань оборони України в форматі Рамштайн 11 квітня говоритимуть про посилення ППО України.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

За його словами, наша держава «потребує достатньої кількості сучасних систем, таких, як Patriot».

«Потрібно політичне рішення для постачання цих систем, щоб захистити наші міста і села та життя наших людей передусім від загрози російського балістичного озброєння. Відповідні системи є у партнерів», - наголосив глава Міноборони.

Умєров додав, що триває обговорення індустріальної співпраці, відкриття спільних оборонних виробництв, що дозволить Україні зміцнити власну виробничу базу та забезпечити постійну підтримку фронту.