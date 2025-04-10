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Садовий повідомив про загрозу "найбільшої земельної афери десятиліть": на межі зі Львовом планують звести 5 кварталів будинків

Все навантаження ляже на інфраструктуру обласного центру. 

Садовий повідомив про загрозу "найбільшої земельної афери десятиліть": на межі зі Львовом планують звести 5 кварталів будинків
Фото: ЕРА/UPG

Мер Львова Андрій Садовий повідомив про загрозу "найбільшої земельної афери за останні десятиліття". Він звинуватив сільську раду Сокільників – селища на півдні Львова, що безпосередньо межує з обласним центром – та Держгеокадастр у "дерибані" 158 га землі. Ця ділянка безпосередньо межує з містом.

За словами мера, вартість шкоди від оборудки для громади становить понад 4 млрд гривень. Цю землю спершу безкоштовно надавали депутатам і окремим чиновникам, а потім її почали перекуповувати "ділки", які збираються розширити межі Сокільників збудувати там п'ять кварталів багатоповерхових будинків біля Львівського аеропорту. 

"У результаті населення Сокільників може зрости з 8 до 50 тисяч мешканців. Це фактично новий районний центр – але абсолютно без жодної необхідної інфраструктури! Жодних шкіл, дитсадків, лікарень чи соціальних об’єктів у справжніх планах забудови немає. Нові мешканці житимуть у висотках, але користуватимуться всіма благами Львова. Весь тягар інфраструктури ляже на нашу громаду: перевантажені дороги, інженерні мережі на межі техногенних аварій, транспортний колапс – усе це стане неминучою реальністю Львова, якщо рішення ухвалять. Закликаю депутатів Львівської районної ради негайно зупинити цей безлад і не ухвалювати жодних рішень до повного врегулювання ситуації", – сказав львівський міський голова.  

Він повідомив, що від імені громади Львова звертається до керівництва держави і правоохоронців з проханням втрутитися і "зупинити аферу". 

Іще до заяви мера в львівській міській раді попереджали, що реалізація запланованого будівництва у Сокільниках призведе до транспортного колапсу, а міська мережа каналізацій може не витримати такого навантаження, писав Zaxid.net. У 2021 році Сокільницька міська рада внесла зміни до генплану і дозволила житлову забудову на окремих ділянках. А наприкінці минулого року з'ясувалося, що рада приєднала до селища 158 га, що безпосередньо межують зі смугами аеропорту Львова, і хоче почати там забудову. Загальна площа Сокільників таким чином зросла майже вдвічі. При цьому на території селища є всього одна школа. 

Журналісти з'ясували, що мешканцям Сокільників, які володіють земельними паями, масово телефонували з пропозиціями їх викупити. Щоправда, за ціною, значно нижчою ринкової. 

Долю приєднання 158 га вирішуватиме Львівська районна рада. 

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