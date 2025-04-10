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Поліція оголосила підозру службовиці "Київміськсвітла", яка закупила вуличні ліхтарі зі збитком 1,4 млн грн

Їй загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років.

Поліція оголосила підозру службовиці "Київміськсвітла", яка закупила вуличні ліхтарі зі збитком 1,4 млн грн

Київські поліцейські оголосили про підозру службовиці "Київміськсвітло", яка закупила світильники для вуличного освітлення зі збитком у майже 1,4 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції. 

Слідством встановлено, що у 2024 році КП "Київміськсвітло", яке підпорядковане КМДА, оголосило про проведення відкритих торгів щодо здійснення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення на одній з вулиць Дарницького району з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні.

"Підозрювана, перебуваючи на посаді начальниці відділу, мала здійснити моніторинг ринкових цін на товар, однак обрала переможцем комерційну фірму, цінова пропозиція якої була значно вище ніж у інших учасників процедури публічних закупівель. Як наслідок, держпідприємство сплатило за світильники понад 4,8 млн грн, що на 1,4 млн грн дорожче ніж середня ринкова ціна за товар", - зазначили в Нацполіції. 

Слідчі повідомили правопорушниці про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу (неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки). Жінці загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

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