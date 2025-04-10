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​У Херсоні затримали чоловіка, який коригував удари росіян по місту

Зрадник намагався зібрати локації військових та об’єктів енергетики.

​У Херсоні затримали чоловіка, який коригував удари росіян по місту
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського агента, який коригував повітряні атаки росіян по Херсону. Чоловік намагався зібрати локації місцевих Сил оборони та об’єктів енергетики.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Ворожим поплічником виявився 53-річний місцевий безробітний, який чекав окупації регіону.

Для виконання завдань він обходив місто та його околиці, де намагався виявити місця базування підрозділів БпЛА Сил оборони та вогневі позиції артилерії ЗСУ. Одночасно він планував навести ворожий удар на одну з ключових електропідстанцій, яка живить велику кількість будинків та лікарень.

"Співробітники СБУ завчасно викрили російського агента і затримали його за місцем проживання. Також Служба безпеки провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони та енергооб’єктів", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуку у зловмисника вилучили мобільний телефон із доказами роботи на Росію. Також у нього виявлено зброю та боєприпаси, які він вивозив з районів боїв за Херсон.

За даними слідства, чоловік потрапив у поле зору російських спецслужбістів, коли пропонував свою допомогу в чатах проросійських Телеграм-каналів. Після дистанційного вербування він підтримував комунікацію з куратором через "зв’язкового" - бойовика, який перебуває на лівобережжі Херсонщини.

Наразі затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення. 

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