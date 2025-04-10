Через нічну дронову атаку у Києві постраждали дві жінки

Ліквідація наслідків через добу після удару, фото ілюстративне

У ніч на 10 квітня російські війська атакували Київ безпілотниками. Через це у столиці постраждали дві жінки. Над областю збили 16 дронів.

Про це повідомили у КМВА.

Повітряна тривога ввечері 9 квітня та в ніч на 10 квітня тривала протягом 2 годин 2 хвилин (з 23:34 до 01:37) у звʼязку із загрозою застосування російських уданих БпЛА. А також з 07:01 до 07:26 - у звʼязку із загрозою застосування балістичного озброєння.

Під час нічної дронової атаки на підступах до Києва та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 30 ворожих БпЛА. 16 – знищено. За наявною інформацію, решта втрачені або покинули повітряний простір.

Внаслідок атаки ворожих БпЛА та падіння уламків збитих повітряних цілей у Києві зафіксовано:

У Голосіївському районі пожежу на території складського приміщення. Займання ліквідували.

У Дарницькому районі руйнування приватного будинку. Пошкоджено вікна будинків поруч та авто. Пожежу ліквідовано.

За наявною інформацією, постраждали дві жінки. Їм надали медичну допомогу, без госпіталізації.

"Дякуємо рятувальникам, медикам, працівникам всіх служб, які ліквідовують наслідки ворожих атак та допомагають киянам", – зазначили у адміністрації.