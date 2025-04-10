Трамп наказав полегшити експорт американської зброї

Президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ щодо перегляду правил погодження продажів зброї американського виробництва за кордон.

Як пише Reuters, у Білому домі пояснили потребу змін тим, що нинішня система є "неефективною та непослідовною" і не дає можливості Вашингтону "надійно та дієво" постачати ключовим союзникам озброєння. Глава держави не уточнював, кого саме він нині вважає головними партнерами США та чи є у цьому переліку Україна.

Відповідно до указу Трампа, міністерство оборони та Державний департамент разом з іншими державними агенціями мають запропонувати шлях реформування у галузі продажу зброї, щоб "створити робочі місця для американців та забезпечити дохід американським виробникам".

Ймовірно, йдеться про те, щоб обмежити Конгрес у праві контролювати обіг зброї, затягуючи та обмежуючи процес з міркувань того, наскільки близьким союзником є держава-покупець та чи не буде зброя використана для порушення прав людини.