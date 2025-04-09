Росіяни обстріляли 16 громад Сумщини

Внаслідок одного з обстрілів поранений мирний мешканець.

Станом на 21:00 9 квітня російських обстрілів зазнали Сумська, Бездрицька, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Путивльська, Шалигинська, Есманьська, Хутір-Михайлівська, Середино-Будська, Свеська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 183 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 370 вибухів.

Зокрема, по Краснопільській громаді росіяни вдарили КАБами, мінометами, артилерією, РСЗВ та дронами, поранення отримав цивільний чоловік.

Середино-Будську громаду армія РФ атакувала РСЗВ, мінометами та дронами, пошкоджено приватний житловий будинок.

По Хотінській громаді загарбники вдарили артилерією, танком та дроном, пошкоджено приватний житловий будинок.

Шалигинську громаду ворог атакував дронами, артилерією та мінометами, Миропільську - КАБами, а Свеську та Білопільську - мінометами та дронами.

Дронами окупанти атакували Великописарівську, Новослобідську, Сумську, Путивльську, Бездрицьку та Хутір-Михайлівську громади.

По Юнаківській громаді ворог бив з артилерії, мінометів, КАБами та дронами.

Есманьську громаду російські військові обстріляли мінометами, РСЗВ та дронами, а Зноб-Новгородську - з РСЗВ.