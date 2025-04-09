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На Донеччині про підозру повідомили 12 зрадникам, які перейшли на бік окупантів

Підозрювані воювали на Торецькому, Покровському, Курахівському, Краматорському та Бахмутському напрямках.

На Донеччині про підозру повідомили 12 зрадникам, які перейшли на бік окупантів
Фото: Донецька обласна прокуратура

Українські правоохоронці повідомили про підозру 12 зрадникам з Донецької та Луганської областей, які перейшли на бік окупантів та воюють проти ЗСУ.

Про це повідомляє прокуратура Донецької області.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури повідомлено про підозру 12 громадянам за фактами державної зради і колабораційної діяльності (ч. ч. 1, 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України)", — ідеться у повідомленні.

Відомо, що у період 2015-2022 років 4 мешканців Донеччини та Луганщини вступили до воєнізованих підрозділів фейкових "ЛНР" та "ДНР". Вони служили на посадах стрільців, вогнеметника та оператора протитанкового озброєння. Зводили лінії оборони, обслуговували військову техніку та чинили збройний опір ЗСУ.

З початку повномасштабного вторгнення до лав окупантів долучились ще 8 громадян. 3 підписали контракти, перебуваючи у місцях позбавлення волі. Так звані "добровольці" опанували спеціальності стрільців, артилериста, оператора-штурмовика та гранатометника. Вони несли службу на блокпостах та брали участь в наступальних діях.

Підозрювані воювали на Торецькому, Покровському, Курахівському, Краматорському та Бахмутському напрямках.

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