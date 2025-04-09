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ПАРЄ схвалила резолюцію щодо відповідальності РФ за агресію і юрисдикції спецтрибуналу

Раду Європи закликали завершити без зволікань юридичні процедури щодо трибуналу.

ПАРЄ схвалила резолюцію щодо відповідальності РФ за агресію і юрисдикції спецтрибуналу
голосування ПАРЄ за резолюції на підтримку України, 9 квітня 2025 року
Фото: Facebppk/Yevheniya Kravchuk

Парламентська Асамблея Ради Європи 9 квітня ухвалила резолюцію «Російська агресія проти України: необхідність забезпечення відповідальності та недопущення безкарності».

Про це повідомила членкиня постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Євгенія Кравчук

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100 делегатів підтримали документ. 

У ньому відзначили зусилля Ради Європи зі створення системи справедливості для України: йдеться про Реєстр збитків, створення Спеціального трибуналу, механізм компенсацій.

«Асамблея підкреслює, що юрисдикція Спеціального трибуналу повинна поширюватися на злочини агресії, скоєні не лише російським керівництвом, але й так званим керівництвом Білорусі, а також політичним і військовим керівництвом Північної Кореї. ️ Рада Європи закликана завершити юридичні процедури щодо Спеціального трибуналу без зволікань», - повідомила Кравчук.

Депутатка додала, що відповідно до резолюції, ПАРЄ привітала початок переговорів щодо створення Міжнародної комісії з розгляду претензій щодо збитків, заподіяних агресією, та закликала поширити компенсаційні вимоги на всі злочини, починаючи з 2014 року, а не лише з 24 лютого 2022-го. 

«Окрема позиція – майбутня угода між Україною та США щодо мінеральних ресурсів. Парламентська Асамблея наголошує: така угода має бути повністю узгодженою з курсом України на інтеграцію до Європейського Союзу та не суперечити правилам єдиного ринку ЄС», - додала Кравчук.

Також ПАРЄ чітко заявила, що не повинно бути жодного повернення до проєктів «Північний потік-1» і «Північний потік-2». Асамблея закликала також запровадити санкції проти металургійних компаній РФ, які напряму забезпечують її військову машину, зокрема групи NLMK — ключового постачальника сталі для виробництва ракет, дронів, літаків і ППО.

Відповідно до резолюції, статус тимчасового захисту для українців за кордоном має діяти до встановлення справедливого і сталого миру. Просте припинення вогню не є підставою для повернення в умовах загроз.

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