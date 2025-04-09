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США розширюють санкції проти Ірану через ядерну програму

Під санкції потрапили компанії, які закуповують та виробляють технології для ядерної програми Ірану.

США розширюють санкції проти Ірану через ядерну програму
Фото: Наша Нива

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило нові санкції проти осіб, пов'язаних з ядерною програмою Ірану.

Про це ідеться на сайті Міністерства фінансів США.

“Управління контролю за іноземними активами міністерства фінансів США (OFAC) визначило п’ять юридичних і одну фізичну особу в Ірані через надання ними підтримки ключовим установам, які керують і контролюють ядерну програму Ірану”, — ідеться у заяві.

До санкційного списку потрапили організації, які причетні до закупівлі і виробництва важливих технологій для іранської ядерної програми.

"Безрозсудна гонитва іранського режиму за ядерною зброєю залишається серйозною загрозою для Сполучених Штатів і загрозою регіональній стабільності та глобальній безпеці. Міністерство фінансів продовжуватиме використовувати наші інструменти та органи влади, щоб перешкоджати будь-яким спробам Ірану просувати свою ядерну програму та ширший дестабілізуючий план", — заявляє міністр фінансів США Скотт Бессент.

Під американські санкції потрапили компанії, які відіграють вирішальну роль у зусиллях Ірану зі збагачення урану через виробництво центрифуг, які використовуються на підприємствах: іранська технічна та інженерна компанія Atbin Ista (AIT), Mosallat, Pegah Aluminium Arak Company (Pegah), Thorium Power Company (TPC), Pars Reactors Construction and Development Company (Satra Pars), Azarab Industries Co. (Azarab).

  • За даними американських посадовців, які поговорили з Wall Street Journal, США тиснуть на Іран, аби той погодився на прямі перемовини на тему ядерної зброї. Адміністрація Дональда Трампа має амбітну мету згорнути іранську ядерну програму.
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