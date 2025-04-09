США розширюють санкції проти Ірану через ядерну програму

Під санкції потрапили компанії, які закуповують та виробляють технології для ядерної програми Ірану.

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило нові санкції проти осіб, пов'язаних з ядерною програмою Ірану.

Про це ідеться на сайті Міністерства фінансів США.

“Управління контролю за іноземними активами міністерства фінансів США (OFAC) визначило п’ять юридичних і одну фізичну особу в Ірані через надання ними підтримки ключовим установам, які керують і контролюють ядерну програму Ірану”, — ідеться у заяві.

До санкційного списку потрапили організації, які причетні до закупівлі і виробництва важливих технологій для іранської ядерної програми.

"Безрозсудна гонитва іранського режиму за ядерною зброєю залишається серйозною загрозою для Сполучених Штатів і загрозою регіональній стабільності та глобальній безпеці. Міністерство фінансів продовжуватиме використовувати наші інструменти та органи влади, щоб перешкоджати будь-яким спробам Ірану просувати свою ядерну програму та ширший дестабілізуючий план", — заявляє міністр фінансів США Скотт Бессент.

Під американські санкції потрапили компанії, які відіграють вирішальну роль у зусиллях Ірану зі збагачення урану через виробництво центрифуг, які використовуються на підприємствах: іранська технічна та інженерна компанія Atbin Ista (AIT), Mosallat, Pegah Aluminium Arak Company (Pegah), Thorium Power Company (TPC), Pars Reactors Construction and Development Company (Satra Pars), Azarab Industries Co. (Azarab).