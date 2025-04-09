Франція занепокоєна візитом глави уряду Італії до США

На думку одного з французьких міністрів, зустріч може підірвати європейську єдність у боротьбі з американськими митами.

Зустріч прем’єрки Італії Джорджії Мелоні з Дональдом Трампом у його резиденції на курорті Мар-а-Лаго, США, 04 січня 2025

Міністр промисловості Франції Марк Ферраччі застеріг від можливих наслідків візиту прем'єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні до президента США Дональда Трампа, передає Politico.

За його словами, така зустріч може підірвати європейську єдність у боротьбі з американськими митами.

«Нам треба об’єднатися, тому що Європа сильна, якщо вона єдина», — зазначив Ферраччі й попередив, що двосторонні переговори з США можуть зламати імпульс єдності ЄС у відповідь на митний тиск з боку Вашингтона.

Мелоні, яка представила себе як потенційний міст між Європою і адміністрацією Трампа, планує зустрітися з президентом США 17 квітня. Однак, на думку Ферраччі, цей візит може допомогти стратегії Трампа, котрий намагається послабити єдину відповідь ЄС на митний режим Штатів.

Італійський міністр Томмазо Фоті висловив обурення позицією Франції, вказавши на подвійні стандарти у ставленні до візитів: «Чому, коли президент Макрон їде до Вашингтона, це нормально, а коли Мелоні, то все погано?» — запитав він.

Представник уряду Франції Софі Прімас пізніше заявила, що Париж не стурбований візитом Мелоні і підтримує всі зусилля для налагодження діалогу з Трампом.