Згідно з угодою, очікується, що Фрідріх Мерц, лідер правоцентристського Християнсько-демократичного союзу (ХДС), стане наступним канцлером Німеччини.

Консервативні та лівоцентристські партії в Німеччині досягли угоди про формування нового уряду після тижнів переговорів, прокладаючи шлях до нового лідерства в найбільшій економіці Європи після місяців політичного дрейфу, повідомляють Euronews.

Згідно з угодою, очікується, що Фрідріх Мерц, лідер правоцентристського Християнсько-демократичного союзу (ХДС), стане наступним канцлером Німеччини, замінивши Олафа Шольца, який залишає посаду.

Партії, що входять до коаліції, заявили, що проведуть сьогодні пресконференцію щодо угоди.

Двопартійний блок Мерца став найсильнішою силою після лютневих федеральних виборів у Німеччині.

Мерц звернувся до соціал-демократів, лівоцентристської партії Шольца, щоб створити коаліцію з парламентською більшістю.