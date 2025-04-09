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Консервативні та лівоцентристські партії в Німеччині досягли угоди про формування нового уряду

Згідно з угодою, очікується, що Фрідріх Мерц, лідер правоцентристського Християнсько-демократичного союзу (ХДС), стане наступним канцлером Німеччини.

Консервативні та лівоцентристські партії в Німеччині досягли угоди про формування нового уряду
Консервативний фаворит на посаду наступного канцлера Німеччини Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

Консервативні та лівоцентристські партії в Німеччині досягли угоди про формування нового уряду після тижнів переговорів, прокладаючи шлях до нового лідерства в найбільшій економіці Європи після місяців політичного дрейфу, повідомляють Euronews.

Згідно з угодою, очікується, що Фрідріх Мерц, лідер правоцентристського Християнсько-демократичного союзу (ХДС), стане наступним канцлером Німеччини, замінивши Олафа Шольца, який залишає посаду.

Партії, що входять до коаліції, заявили, що проведуть сьогодні пресконференцію щодо угоди.

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Двопартійний блок Мерца став найсильнішою силою після лютневих федеральних виборів у Німеччині.

Мерц звернувся до соціал-демократів, лівоцентристської партії Шольца, щоб створити коаліцію з парламентською більшістю.

  • Ультраправа партія Німеччини AfD вперше очолила велике опитування, що свідчить про зростання невдоволення основними партіями. Згідно з опитуванням інституту Ipsos, підтримка консервативного блоку ХДС/ХСС Мерца, який переміг на виборах 23 лютого, впала на п’ять процентних пунктів до 24%, а “Альтернатива для Німеччини” (AfD) набрала три пункти і досягла 25%.
  • AfD посіла друге місце на виборах, що є найкращим результатом ультраправої партії з часів Другої світової війни. Її успіх став невдачею для консервативного альянсу Мерца, який хотів відвернути виборців від партії.
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