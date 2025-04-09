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Естонія заборонила громадянам РФ та Білорусі голосувати на місцевих виборах

Президент Естонії Алар Каріс затвердив закон про внесення відповідних змін до Конституції прибалтійської республіки.

Естонія заборонила громадянам РФ та Білорусі голосувати на місцевих виборах
президент Естонії Алар Каріс
Фото: EPA/UPG

В Естонії громадяни Росії і Білорусі, що проживають постійно в країні, надалі позбавляються права голосу на місцевих виборах, передає DW.

"Рішення, згідно з яким на місцевих виборах можуть голосувати лише громадяни Естонії та країн Європейського Союзу, безперечно, є легітимним", – цитує канцелярія слова президента Алара Каріса, який затвердив закон про внесення відповідних змін до Конституції.

При цьому Каріс висловив побажання, щоб люди, які втратили право голосу, "не вважали, що держава хотіла виключити їх із суспільного життя або бачить у кожному з них загрозу безпеці".

Парламент Естонії 26 березня ухвалив закон про зміни до Конституції, що припиняють право голосу у громадян Росії та Білорусі, які проживають у країні. Поправку до конституції було прийнято у порядку термінового провадження, щоб громадяни РФ та Білорусі не змогли брати участь у виборах до зборів місцевих самоврядувань 19 жовтня.

На цих виборах востаннє зможуть проголосувати особи без громадянства, але починаючи з майбутніх виборів права голосу втратять і вони.

За даними МВС Естонії, на 1 листопада 2024 року в країні проживали 78 623 громадян Росії, 2667 громадян Білорусі та 60 517 осіб без громадянства, які мають дійсні дозволи на проживання та посвідку на проживання. Загалом у країні проживає понад 1,3 млн осіб.

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