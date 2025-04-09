Трамп підписав указ про “турбонаддув” видобутку вугілля в США

Він прагне “більше ніж подвоїти” виробництво електроенергії, щоб не відставати від енергоємних технологій штучного інтелекту.

Президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про “турбонаддув” у видобутку вугілля в країні, прагнучи “більше ніж подвоїти” виробництво електроенергії, щоб не відставати від енергоємних технологій штучного інтелекту, пише France24.

Укази, які Трамп підписав в оточенні шахтарів у касках, знімуть регуляторні бар’єри для видобутку вугілля та призупинять заплановане закриття численних вугільних електростанцій у всій країні.

“Ми покінчимо з упередженим ставленням уряду до вугілля”, ‒ сказав республіканець, який доручив Міністерству юстиції виявити та боротися з будь-якими державними або місцевими правилами, які “виводять наших вугільних шахтарів з бізнесу”.

Трамп також сказав, що буде “можливо видобувати величезну кількість критичних мінералів і рідкоземельних елементів, які, як ви знаєте, потрібні нам для технологій і високих технологій у процесі видобутку вугілля”.

Ліна Моффітт, директорка кліматичної неурядової організації Evergreen, розкритикувала президента за використання штучного інтелекту як “прикриття, щоб виручити своїх донорів викопного палива за допомогою найбруднішого та найдорожчого джерела енергії в мережі”.

Виробництво вугілля, найбільш забруднюючого викопного палива, різко впало в Сполучених Штатах за останні п'ятнадцять років.

У 2023 році на вугілля припадало трохи більше 16% загального виробництва електроенергії, випереджаючи відновлювані джерела енергії з трохи більше ніж 21%.

Трамп довгий час скептично ставився до зміни клімату, і після свого повернення в Білий дім почав стимулювати використання викопного палива шляхом дерегуляції.

Минулого місяця його адміністрація оголосила про хвилю екологічних скасувань, спрямованих на політику його попередника Джо Байдена.

Серед найважливіших із них був перегляд правила 2024 року, яке вимагає від вугільних електростанцій усунути майже всі викиди вуглецю або зобов’язатися повністю припинити роботу, що є наріжним каменем кліматичної програми Байдена.