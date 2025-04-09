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У Домінікані через падіння даху нічного клубу загинули понад 60 людей

Кількість жертв може зрости, тривають пошукові роботи.

У Домінікані через падіння даху нічного клубу загинули понад 60 людей
Місце інциденту у Санто-Домінго
Фото: EPA/UPG

У столиці Домініканської Республіки Санто-Домінго під час концерту дах нічного клубу впав на відвідувачів. Загинули щонайменше 66 людей, близько 150 отримали різноманітні травми.

Як пише BBC, в закладі відпочивали кілька сотень гостей, і є побоювання, що кількість жертв надалі зростатиме. Пошуками людей під завалами займається група з 400 рятувальників.

Свідки стверджують, що інцидент трапився близько 1 години ночі за місцевим часом, а першою їхньою думкою був землетрус. 

Заклад, де сталася трагедія, був популярний серед відомих особистостей. До списку загиблих потрапили місцеві політики та зірки спорту. 

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