У Домінікані через падіння даху нічного клубу загинули понад 60 людей

У столиці Домініканської Республіки Санто-Домінго під час концерту дах нічного клубу впав на відвідувачів. Загинули щонайменше 66 людей, близько 150 отримали різноманітні травми.

Як пише BBC, в закладі відпочивали кілька сотень гостей, і є побоювання, що кількість жертв надалі зростатиме. Пошуками людей під завалами займається група з 400 рятувальників.

Свідки стверджують, що інцидент трапився близько 1 години ночі за місцевим часом, а першою їхньою думкою був землетрус.

Заклад, де сталася трагедія, був популярний серед відомих особистостей. До списку загиблих потрапили місцеві політики та зірки спорту.