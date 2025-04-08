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Ціни на нафту впали до чотирирічного мінімуму

У разі подальшої ескалації торговельної напруги між найбільшими економіками світу ціни на нафту можуть знижуватися й надалі.

Ціни на нафту впали до чотирирічного мінімуму
Нафтова свердловина у Тихому океані біля берегів США
Фото: EPA/UPG

8 квітня світові ціни на нафту продовжили зниження, досягнувши найнижчого рівня за останні чотири роки, пише Reuters.

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Причиною стали побоювання щодо глобальної рецесії, спричиненої торговельним конфліктом між США та Китаєм.

Вдень ф'ючерси на нафту марки Brent впали на $1,47, або 2,29%, — до $62,74 за барель. Американська нафта марки WTI подешевшала на $1,26, або 2,08%, — до $59,44 за барель.

Ринок відреагував на очікуване запровадження нового пакета мит з боку США. У середу Сполучені Штати планують підвищити мита на імпорт з Китаю до 104% після того, як Пекін не скасував запроваджені раніше заходи у відповідь.

Фінансові аналітики прогнозують, що у разі подальшої ескалації торговельної напруги між найбільшими економіками світу ціни на нафту можуть знижуватися й надалі.

  • У понеділок, 7 квітня, ф’ючерси на Brent впали на 1,94 долара або 3%, до 63,64 долара за барель, а на американську нафту West Texas Intermediate ‒ на 1,94 долара або 3,1%, до 60,05 долара.
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