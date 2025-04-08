Ціни на нафту впали до чотирирічного мінімуму

У разі подальшої ескалації торговельної напруги між найбільшими економіками світу ціни на нафту можуть знижуватися й надалі.

8 квітня світові ціни на нафту продовжили зниження, досягнувши найнижчого рівня за останні чотири роки, пише Reuters.

Причиною стали побоювання щодо глобальної рецесії, спричиненої торговельним конфліктом між США та Китаєм.

Вдень ф'ючерси на нафту марки Brent впали на $1,47, або 2,29%, — до $62,74 за барель. Американська нафта марки WTI подешевшала на $1,26, або 2,08%, — до $59,44 за барель.

Ринок відреагував на очікуване запровадження нового пакета мит з боку США. У середу Сполучені Штати планують підвищити мита на імпорт з Китаю до 104% після того, як Пекін не скасував запроваджені раніше заходи у відповідь.

Фінансові аналітики прогнозують, що у разі подальшої ескалації торговельної напруги між найбільшими економіками світу ціни на нафту можуть знижуватися й надалі.