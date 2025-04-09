Білий дім: 70 країн звернулись до США для перегляду тарифів Трампа

У Білому домі вважають, що Америка не так потребує інших країн, як інші країни потребують США.

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі зі ЗМІ у Білому дому у Вашингтоні, 25 березня 2025 року

До США вже звернулись 70 країн, які хочуть перегляду митної політики Дональда Трампа.

Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає Суспільне.

Вона запевнила, що Дональд Трамп буде укладати угоди, "якщо вони будуть вигідні американським робітникам".

"Ці країни дуже поважають президента. Америка не так потребує інших країн, як інші країни потребують нас. У нас один з найбільших ринків, і тому ми їм потрібні", — зауважила речниця Білого дому.

Вона також наголосила, що негативне сальдо імпорту з іншими країнами є "помилкою", і з цією "помилкою американської економічної капітуляції покінчено".

"Президент Трамп більше не збирається допускати, аби американські працівники і компанії були пограбовані руками дурних торгових практик, які позбавили мільйони високооплачуваних робочих місць і спустошили громади по всій країні", — пообіцяла Левітт.