Статки Трампа через тарифи скоротилися на пів мільярда доларів

Економічна політика президента боляче вдарила по його ж бізнесу.

Через запроваджені ним же підвищені митні тарифи на товари з понад 150 країн світу президент США Дональд Трамп за тиждень втратив близько 500 мільйонів доларів власного капіталу.

Як підрахувало видання Forbes, статки господаря Білого дому скоротилися з 4,7 мільярда доларів до 4,2 мільярда. Найбільше падіння продемонструвала компанія Trump Media and Technology Group: здешевшання акцій на 8% призвело до зниження капіталізації одразу на 200 мільйонів в американській валюті.

Уся нерухомість, яка належить Трампу, також відчутно впала в ціні, включно з його улюбленими гольф-клубами. Окрім того, глава держави здійснював інвестиції у криптовалюту, яка зараз демонструє стрімке падіння після рекордного зростання на початку його другого терміну.