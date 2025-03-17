У МОН пояснили, як працюватимуть мобільні садочки

Новим законом “Про дошкільну освіту”, який набрав чинності 1 січня 2025, запроваджено кілька нових типів дошкільних закладів. Зокрема, міні-садок, сімейний та мобільний. Про це заступниця міністра освіти і науки Анастасія Коновалова розповіла в інтерв'ю lb.ua.
Мобільний дитячий садок – спеціально обладнаний автобус, який має всі необхідні матеріали для навчання дошкільнят й активного дозвілля. Він регулярно відвідує населені пункти, де не працюють садочки, зупиняючись у безпечних місцях поблизу укриттів.
Один такий функціонує на деокупованій території. Цей автобус надала Україні Фінляндія, щоб показати, як цей формат має працювати. Саме на базі цього автобуса МОН нині розробляє державні санітарні норми для мобільних садочків. Але вони не стануть масовим явищем, запевняє заступниця міністра освіти і науки Анастасія Коновалова. Основними формами дошкільної освіти залишатимуться ясла і садок. І так само дошкільні підрозділи типу ясла і типу садок.
“Мобільні садки – це таки остання соломинка, і про це ми пишемо в положеннях про цей тип організації дошкільної освіти: якщо у вас нічого не виходить узагалі, ну тоді робіть мобільний садок до того моменту, як спроможетесь відкрити хоча б дошкільний підрозділ, приміром, при бібліотеці. Мобільний садок – це вихід там, де немає вихователів, бо всі, скажімо, повиїжджали. І тоді можуть працювати мобільні команди”, – пояснила посадовиця.