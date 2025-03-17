Суд закрив справу про напад на журналістів "Схем" в Укрексімбанку за клопотанням обвинувачених

Київський апеляційний суд 17 березня закрив провадження у справі нападу на знімальну групу журналістів "Схем" в державному "Укрексімбанку" у зв’язку зі спливом термінів притягнення до відповідальності ексголови банку Євгена Мецгера, ексдиректора департаменту безпеки Ігоря Тельбізова та ексначальника управління внутрішньої безпеки Олега Осіпова.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Таким чином колегія суддів на чолі з Маргаритою Васильєвою задовольнила клопотання обвинувачених і звільнила їх від кримінальної відповідальності.

"На підставі статті 49 ККУ звільнити Мецгера Є.В. від кримінальної відповідальності за ч.1 статті 171, ч. 3 статті 171, Тельбізова І.Г. та Осіпова О.Л. кожного від кримінальної відповідальності за ч.1 статті 171, ч. 2 статті 171, ч.1 статті 126 у зв'язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності", – зачитала рішення суддя.

Адвокати журналістів повідомили, що планують звертатися до ЄСПЛ.

Євген Мецгер очолив Укрексімбанк у березні 2020 року. Він є уродженцем Кривого Рогу, а його дружина Юлія Мецгер у липні 2019 року увійшла до складу наглядової ради ПриватБанку за квотою президента Володимира Зеленського. Вона подруга Олени Кравець зі студії "95-й квартал".