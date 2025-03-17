Суд закрив справу про напад на журналістів "Схем" в Укрексімбанку за клопотанням обвинувачених

Київський апеляційний суд 17 березня закрив провадження у справі нападу на знімальну групу журналістів "Схем" в державному "Укрексімбанку" у зв’язку зі спливом термінів притягнення до відповідальності ексголови банку Євгена Мецгера, ексдиректора департаменту безпеки Ігоря Тельбізова та ексначальника управління внутрішньої безпеки Олега Осіпова.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Таким чином колегія суддів на чолі з Маргаритою Васильєвою задовольнила клопотання обвинувачених і звільнила їх від кримінальної відповідальності.
"На підставі статті 49 ККУ звільнити Мецгера Є.В. від кримінальної відповідальності за ч.1 статті 171, ч. 3 статті 171, Тельбізова І.Г. та Осіпова О.Л. кожного від кримінальної відповідальності за ч.1 статті 171, ч. 2 статті 171, ч.1 статті 126 у зв'язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності", – зачитала рішення суддя.
Адвокати журналістів повідомили, що планують звертатися до ЄСПЛ.
- Напад на знімальну групу "Схем" в державному "Укрексімбанку" стався восени 2021 року. 5 жовтня журналісти брали інтерв'ю у голови правління Укрексімбанку Євгена Мецгера. Журналіст запитав його про великий валютний кредит під заставу проблемного активу, який банк видав бізнесмену, чия компанія сплачує податки угрупованню "ДНР". Мецгеру не сподобалося запитання. За його наказом співробітники банку, які перебували у кабінеті, а це директор департаменту інформаційної політики Володимир Пікалов, охоронець та ще один працівник банку, застосували фізичну силу до оператора "Схем", відібрали у нього дві камери та картки, на які здійснювався запис, і видалили записане відео. Співробітники банку видалили зняте відео, але його вдалося відновити.
- 11 жовтня Євген Мецгер написав заяву про звільнення, яке того ж дня схвалила наглядова рада "Укрексімбанку". Згодом було звільнено Пікалова, Тельбізова та Осіпова.
- Поліція Києва відкрила справу за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів).
- Пресслужба Укрексімбанку спочатку спробувала перекласти відповідальність за конфлікт на журналістів, звинувативши їх у спробі заволодіння банківською таємницею. Проте наступного дня Мецгера було відсторонено від посади на час внутрішньої перевірки. Мецгер вибачався перед журналістами і заявив, що сам собі огидний.
- У прокуратурі Києва підготували дві підозри у справі про напада на журналістів.
- 14 вересня 2022 року Голосіївський районний суд Києва визнав винними Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки установи Олега Осіпова у незаконному вилученні зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджанні роботі журналіста, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища, та у побоях. І Тельбізову, і Осіпову суд призначив штраф по 1700 гривень кожному.
- Так само винуватим за ч.1 та ч.3 ст. 171 ККУ було визнано Мецгера та визначили покарання у вигляді штрафу у розмірі 3400 гривень (200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян) без позбавлення права займати певні посади.
- У грудні 2023 року Голосіївський районний суд Києва поновив Тельбізова на посаді директора департаменту банківської безпеки.
Євген Мецгер очолив Укрексімбанк у березні 2020 року. Він є уродженцем Кривого Рогу, а його дружина Юлія Мецгер у липні 2019 року увійшла до складу наглядової ради ПриватБанку за квотою президента Володимира Зеленського. Вона подруга Олени Кравець зі студії "95-й квартал".