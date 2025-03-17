​Зеленський доручив новому начальнику Генштабу провести аудит потреб бойових бригад

Президент Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим і новим начальником Генерального штабу Андрієм Гнатовим.

Про це повідомила пресслужба Зеленського.

"Обговорили ситуацію на фронті та у взаємодії з партнерами щодо гарантій безпеки для України. Визначив ключові завдання", - зазначив президент.

Міністру оборони Зеленський доручив невідкладно сформувати команду, яка займатиметься взаємодією з партнерами щодо всіх деталей необхідної Україні системи безпеки та впровадження рішень, які ухвалюються на військово-політичному рівні. Вже цього тижня сформована команда має взяти участь у роботі в Лондоні – у відповідній зустрічі військових представників.

Начальнику Генштабу доручено прискорити формування корпусної системи в Силах оборони та провести аудит актуальних потреб бойових бригад.

"Потрібне максимальне забезпечення бригад для стійкості наших позицій як на фронті, так і в дипломатичній роботі", - наголосив президент.