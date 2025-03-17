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Зеленський замінив начальника Генштабу ЗСУ
Зеленський замінив начальника Генштабу ЗСУ
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​Зеленський доручив новому начальнику Генштабу провести аудит потреб бойових бригад

Президент провів нараду з Рустемом Умєровим і Андрієм Гнатовим.

​Зеленський доручив новому начальнику Генштабу провести аудит потреб бойових бригад
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим і новим начальником Генерального штабу Андрієм Гнатовим.

Про це повідомила пресслужба Зеленського.

"Обговорили ситуацію на фронті та у взаємодії з партнерами щодо гарантій безпеки для України. Визначив ключові завдання", - зазначив президент. 

Міністру оборони Зеленський доручив невідкладно сформувати команду, яка займатиметься взаємодією з партнерами щодо всіх деталей необхідної Україні системи безпеки та впровадження рішень, які ухвалюються на військово-політичному рівні. Вже цього тижня сформована команда має взяти участь у роботі в Лондоні – у відповідній зустрічі військових представників.

Начальнику Генштабу доручено прискорити формування корпусної системи в Силах оборони та провести аудит актуальних потреб бойових бригад. 

"Потрібне максимальне забезпечення бригад для стійкості наших позицій як на фронті, так і в дипломатичній роботі", - наголосив президент. 

  • Учора Зеленський призначив начальником Генерального штабу ЗСУ генерал-майора Андрія Гнатова, який досі обіймав посаду заступника начальника Генштабу.
  • Генерал-лейтенант Анатолій Баргилевич продовжить службу на посаді Генерального інспектора Міністерства оборони.
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