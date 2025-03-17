У ЗСУ стартує перша навчальна програма для інструкторів бойової системи DELTA

Програма триватиме шість днів і включатиме сім модулів.

У навчальних центрах та вищих військових навчальних закладах Сухопутних військ впроваджується програма підготовки інструкторів для ефективного застосування бойової системи DELTA.

Як повідомили у Міноборони, цей курс розробили Центр інновацій оборонного відомства та Командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ.

Головна мета – надати військовослужбовцям необхідні знання про DELTA, щоб впроваджувати її у бойових підрозділах та ефективно використовувати.

Програма триватиме шість днів, включатиме сім модулів та складатиметься з таких напрямів:

Опанування системи DELTA на практиці: від базових функцій – до розширених можливостей для застосування в реальних бойових сценаріях.

Методика викладання: підготовка інструкторів для передання знань та навичок майбутнім користувачам системи DELTA.

Поглиблення знань та обмін досвідом: використання бойового досвіду застосування DELTA для постійного вдосконалення програми й тактики.

Впровадження програми підготовки інструкторів DELTA є частиною стратегічного курсу ЗСУ на модернізацію та підвищення ефективності військ у сучасних умовах ведення бойових дій. Наступний етап – масштабне впровадження програми у всіх навчальних центрах та вищих військових навчальних закладах Сил безпеки та оборони України.