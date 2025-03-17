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У ЗСУ стартує перша навчальна програма для інструкторів бойової системи DELTA

Програма триватиме шість днів і включатиме сім модулів.

У ЗСУ стартує перша навчальна програма для інструкторів бойової системи DELTA
Мобільний застосунок DELTA, фото ілюстративне
Фото: dou.ua

У навчальних центрах та вищих військових навчальних закладах Сухопутних військ впроваджується програма підготовки інструкторів для ефективного застосування бойової системи DELTA. 

Як повідомили у Міноборони, цей курс розробили Центр інновацій оборонного відомства та Командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ.

Головна мета – надати військовослужбовцям необхідні знання про DELTA, щоб впроваджувати її у бойових підрозділах та ефективно використовувати.

Програма триватиме шість днів, включатиме сім модулів та складатиметься з таких напрямів:

  • Опанування системи DELTA на практиці: від базових функцій – до розширених можливостей для застосування в реальних бойових сценаріях.
  • Методика викладання: підготовка інструкторів для передання знань та навичок майбутнім користувачам системи DELTA.
  • Поглиблення знань та обмін досвідом: використання бойового досвіду застосування DELTA для постійного вдосконалення програми й тактики.

Впровадження програми підготовки інструкторів DELTA є частиною  стратегічного курсу ЗСУ на  модернізацію та  підвищення  ефективності військ у сучасних умовах ведення бойових дій. Наступний етап – масштабне впровадження програми у всіх навчальних центрах та вищих військових навчальних закладах Сил безпеки та оборони України.

  • DELTA - це бойова система, що дозволяє планувати операції та бачити поле бою в режимі реального часу, обмінюватися інформацією в межах підрозділу, бригади, угруповання, а за потреби – і з союзниками. 
  • Улітку минулого року бойова система DELTA пройшла сертифікацію за стандартами, які використовуються в НАТО.
  • Згідно із опитуваннями, DELTA увійшла в трійку найпопулярніших бойових систем, яку військові використовують найчастіше.
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