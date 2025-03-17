У ЗСУ стартує перша навчальна програма для інструкторів бойової системи DELTA

У навчальних центрах та вищих військових навчальних закладах Сухопутних військ впроваджується програма підготовки інструкторів для ефективного застосування бойової системи DELTA.
Як повідомили у Міноборони, цей курс розробили Центр інновацій оборонного відомства та Командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ.
Головна мета – надати військовослужбовцям необхідні знання про DELTA, щоб впроваджувати її у бойових підрозділах та ефективно використовувати.
Програма триватиме шість днів, включатиме сім модулів та складатиметься з таких напрямів:
- Опанування системи DELTA на практиці: від базових функцій – до розширених можливостей для застосування в реальних бойових сценаріях.
- Методика викладання: підготовка інструкторів для передання знань та навичок майбутнім користувачам системи DELTA.
- Поглиблення знань та обмін досвідом: використання бойового досвіду застосування DELTA для постійного вдосконалення програми й тактики.
Впровадження програми підготовки інструкторів DELTA є частиною стратегічного курсу ЗСУ на модернізацію та підвищення ефективності військ у сучасних умовах ведення бойових дій. Наступний етап – масштабне впровадження програми у всіх навчальних центрах та вищих військових навчальних закладах Сил безпеки та оборони України.
- DELTA - це бойова система, що дозволяє планувати операції та бачити поле бою в режимі реального часу, обмінюватися інформацією в межах підрозділу, бригади, угруповання, а за потреби – і з союзниками.
- Улітку минулого року бойова система DELTA пройшла сертифікацію за стандартами, які використовуються в НАТО.
- Згідно із опитуваннями, DELTA увійшла в трійку найпопулярніших бойових систем, яку військові використовують найчастіше.