​У Сухопутних військах відреагували на причетність військового до вбивства Ганула

Командування Сухопутних військ Збройних Сил України надасть повне сприяння всебічному та неупередженому розслідуванню вбивства одеського громадського діяча Дем'яна Ганула.
Про це повідомило командування Сухопутних військ у Telegram.
"Згідно з інформацією, наданою правоохоронними органами, встановлено особу, причетну до вбивства громадського активіста Дем'яна Ганула. Ним виявився військовослужбовець однієї з військових частин Сухопутних військ ЗСУ, який на момент скоєння злочину перебував у статусі дезертира", - йдеться в повідомленні.
Військові наголосили, що подібні злочини є неприпустимими та не повинні мати місця в лавах захисників України.
"З метою запобігання подібним випадкам у подальшому, вживаються заходи щодо посилення контролю за дотриманням військової дисципліни", - йдеться в повідомленні.
- 14 березня в центрі Одеси вбили 31-річного громадського діяча Дем'яна Ганула. Поліція відкрила справу щодо навмисного замовного вбивства. Через 5 годин чоловіка , який підозрюється у вбивстві, затримали.
- Голова МВС Ігор Клименко розповів, що затриманий – 1978 р.н., військовослужбовець, який 23 лютого був оголошений в розшук як особа, яка самовільно залишила військову частину.
- Злочин кваліфікували як убивство, вчинене на замовлення. Слідство опрацьовує версії щодо замовного характеру вбивства, а також "російського сліду". Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Убивство активіста: що відомо про Дем'яна Ганула".
- Сьогодні, 16 березня, затриманому оголосили підозру. Також йому мають обрати запобіжний захід. Засідання відбувається в закритому режимі.
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