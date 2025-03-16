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​У Сухопутних військах відреагували на причетність військового до вбивства Ганула

Командування Сухопутних військ обіцяє сприяти всебічному та неупередженому розслідуванню.

​У Сухопутних військах відреагували на причетність військового до вбивства Ганула
Затримання підозрюваного
Фото: t.me/SBUkr

Командування Сухопутних військ Збройних Сил України надасть повне сприяння всебічному та неупередженому розслідуванню вбивства одеського громадського діяча Дем'яна Ганула.

Про це повідомило командування Сухопутних військ у Telegram.

"Згідно з інформацією, наданою правоохоронними органами, встановлено особу, причетну до вбивства громадського активіста Дем'яна Ганула. Ним виявився військовослужбовець однієї з військових частин Сухопутних військ ЗСУ, який на момент скоєння злочину перебував у статусі дезертира", - йдеться в повідомленні.

Військові наголосили, що подібні злочини є неприпустимими та не повинні мати місця в лавах захисників України.

"З метою запобігання подібним випадкам у подальшому, вживаються заходи щодо посилення контролю за дотриманням військової дисципліни", - йдеться в повідомленні.

  • 14 березня в центрі Одеси вбили 31-річного громадського діяча Дем'яна Ганула. Поліція відкрила справу щодо навмисного замовного вбивства. Через 5 годин чоловіка , який підозрюється у вбивстві, затримали.
  • Голова МВС Ігор Клименко розповів, що затриманий – 1978 р.н., військовослужбовець, який 23 лютого був оголошений в розшук як особа, яка самовільно залишила військову частину.
  • Злочин кваліфікували як убивство, вчинене на замовлення. Слідство опрацьовує версії щодо замовного характеру вбивства, а також "російського сліду". Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Убивство активіста: що відомо про Дем'яна Ганула".
  • Сьогодні, 16 березня, затриманому оголосили підозру. Також йому мають обрати запобіжний захід. Засідання відбувається в закритому режимі.

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